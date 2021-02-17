月薪11萬生活爽翻天？網洩「致命關鍵」：比賺5萬還要慘
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 08:47:10
每個人在求職的時候，無不希望自己的薪水能夠越高越好，但是薪水到底要多少，才能達到自己理想的生活品質呢？近日，就有網友討論「月薪11萬的人生活品質到底如何？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「最近聽到朋友說年後就要換工作了，他說他月薪11萬元，聽了就好羨慕，我這種23.1K的聽了，也不知道到底11萬的月收入會有怎樣的生活品質，有人可以分享一下那是什麼境界嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「頂多吃飯不用看價錢」、「吃飯買東西不用考慮價錢太久啊」、「月薪11萬買東西一樣要看價錢，只是沒那麼斤斤計較而已」、「到底什麼工作有這麼高薪水啊QQ好想找」、「這算很高，能財富自由了吧」、「真的羨慕高薪的人」。不過，也有不少人出面打臉「基本上月薪這麼高的人，都有背房貸車貸了，還要基本開銷，有娶老婆養小孩的，11萬算中間而已」、「看支配所得，這個月薪的幾乎都背房貸」、「有房貸車貸跟家庭的話，賺10幾萬也沒有一身無負債的5萬爽」、「跟之前賺6萬差不多，斷了買房念頭瞬間財富自由」、「有沒買房跟家庭就差很多了，如果單身漢11萬，絕對穩」、「11萬有房貸跟小孩，不會比一個人5萬爽的」。（編輯：張嘉哲）