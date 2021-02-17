外送爽遇「小孩贈紅包」！男拿到暖哭 一打開卻被套路了
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 12:21:34
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業，就有一名外送員指出，過年送餐遇到一名小朋友取餐時贈送他一個紅包，隨後他也回包200元給對方，但離開後一打開紅包，他就驚訝直呼「突然覺得我是不是被套路了！」
原PO於臉書社團《外送員的奇聞軼事》上發文，表示送餐時遇到一名小孩下樓取餐，隨後對方就拿出一個紅包贈送給他，隨後直言「把拔說：祝你新年快樂！」當下他立馬感到暖心，但又不太好意思，隨後回包了200元給小朋友，也祝福對方新年快樂。但等到小朋友離開後，原PO一打開拿到的紅包，立馬驚嘆直呼「離開後打開紅包⋯⋯裡面有100元。等等⋯突然覺得我是不是被套路了！」不過，最後原PO仍開心表示「開玩笑的啦⋯不論金額多寡，我們都很感恩，都祝大家新年快樂！」貼文一曝光，就引來不少網友留言，「過新年嘛！那個小朋友拿到你的紅包一定很開心」、「心意有到就很棒了」、「還不錯啊！有紅包」、「喜氣開心最重要」、「包100也是有夠奇怪的」、「你賺到一份溫暖」。此外，亦有同行分享經歷，「前天一個阿嬤包一個紅包給我，雖然也只有100我們也只是送餐的人，阿麼也是看我們這麼的辛苦幫大家送餐，我覺得這個一紅包對我來說意義很重大」、「我也收到客人給的紅包」、「我是被兩個妹子塞了紅包一百元」。（編輯：陳雅雲）