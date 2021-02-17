同事嬌喊「我身體可給你」！男嚇壞報警 吐3字眾全閉嘴
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 13:59:57
在職場上也許會遇到自己真心喜歡的另一半，但也可能遇到「死纏爛打」類型的追求者，連離職都不放過你！近日，就有網友分享同事不斷傳訊息給自己告白，讓他深受其擾到直接報警，原本許多人都認為為何女方這麼主動，卻不接受，但該網友吐出「3字」後，引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「同事不斷傳送一些情話給我，讓我覺得很困擾，而且我離職也仍然不放棄，我早就告訴他我有女友，也多次拒絕了，想請問這樣的情況是否構成性騷擾？我已經去警察局報案了....」。只見貼出的照片中，有許多露骨的情話，例如「我說我真的很在乎你，我好像對你放很多感情了」、「我多麽希望你是我男朋友」、「我喜歡你我愛你，我的身體願意交給你」、「你說要我不要喜歡你，但我已經對你放感情了，可以給我一些時間嗎？你是魔鬼中的天使」等等。貼文一出，網友也紛紛回應「傻眼，這真的是很擾人」、「看那個字眼，不敢相信有人會這樣傳訊」；不過也有人認為「女生這麼衝也能接受看看吧，不一定要在一起，可以當朋友」、「女生主動比較少耶」沒想到原PO直接回應「是男的」，讓不少網友紛紛打退堂鼓，理解身為異性戀的原PO為何會選擇報警。（編輯：張嘉哲）