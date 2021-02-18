房市／北屯熱門生活圈 僅存兩處1字頭
財經中心/綜合報導
2021-02-18 18:30:00
台中市中正地政事務所公布北屯區內十大交易熱絡的「核心區」房價，過去1年來，平均單價1字頭的生活圈從5個減少為2個；在地房仲表示，兩商圈發展較早，屋齡相對較舊，是房價尚在1字頭的主因，但北屯建設議題多，房價若持續走揚，未來屋齡25年內的物件可能也會攻上2字頭。
官方資料顯示，去年第四季前十大交易熱絡的核心區之中，松竹路商圈大樓與華廈平均單價19.3萬，北屯路、昌平路商圈17.5萬，是「唯二」尚有1字頭的生活圈。對照之下，2019年第四季，北屯共有10期重劃區、廍子、東山路、松竹路、北屯路與昌平路等5個生活圈單價在1字頭，可見1年內房價漲勢頗大。信義房屋民俗公園店店長溫明翰表示，松竹路以及北屯路、昌平路商圈之所以目前還有1字頭房價，主要是兩生活圈都屬於北屯較早發展的地點，屋齡相對較舊，不過，因生活機能也相當成熟，且周邊有建設議題，只要房市大環境佳，預期未來除非屋齡真的太高，如25年以上、921地震前的中古屋，否則可能也都會站上2字頭行情。溫明翰進一步說明，兩商圈分別與捷運綠線松竹站、四維國小站距離較近，松竹路商圈還近G0機捷特區，區域內的COSTCO台中二店也才開幕不久，若人口持續移入、機能持續發展，加之捷運正式通車後，可能就會有一波漲幅。針對房價走勢，溫明翰分析，全球飽受新冠肺炎疫情衝擊，在尚未好轉之前，台灣市場上熱錢出不去，買房自住或置產的確是許多人的首選；若單以北屯來說，原本居住人口就多，加上建設議題不斷，帶動工作機會增加、外地人口移入，購屋的剛性需求自然也跟著成長，促使交易價量跟著攀升。