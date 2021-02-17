超商買千元洋酒！她回家一開竟「被調包」　網抖暗黑真相

台灣便利商店數量驚人，密度更是全球第二，且超商服務項目五花八門，無論是購物、繳費或寄取貨物等都能解決，相當便利，不過民眾在超商購物時，眼睛可要睜大了！有名女網友發文，表示她過年期間在超商買了一瓶要價1980元的洋酒，豈料回家一打開竟然「慘被調包」，貼文一出，也有網友抖出暗黑真相。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在超商買酒真的要仔細一點」為題發文，表示她初二時，在某便利商店買了一瓶要價1980元的洋酒，豈料回家一打開，竟然慘被調包，「回家打開後，居然是葡萄酒，市價不到500元」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「在超商買酒真的要仔細一點」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友在超商買洋酒，豈料回家才發現慘被調包。（圖／翻攝自《Dcard》）

也有知情網友表示，「這肯定是被店內小偷調包，店員也不知情，你只能自認倒霉，因為監視器也拍不到內容物是什麼」、「我在大賣場上班，主管都會要求我們結帳時除了無法拆封的禮盒不用拿出來直接刷禮盒上條碼，其餘的酒類都要拿出來刷瓶身的條碼，真的就是在避免這種事情發生，原po拍拍下次注意一點」、「我覺得是小偷換的，我之前去大買場買東西，也發現內容物跟外包裝不符合，價差也差了1000多，幸好有檢查不然就虧錢了」。（編輯：郭佩蓉）