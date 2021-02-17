過年「衝動性消費」買什麼？驚人結果曝　網嘆：你不孤單

農曆連續假期剛結束，不少人今（17）日就算上班開工仍無法收心，進公司與同事討論的仍是過年話題。而在PTT的WomenTalk版上就有網友討論「過年有什麼衝動性消費」話題，文章曝光後掀起不少網友熱議，底下留言區更揭出過年期間眾人一致認同的衝動性消費經驗，讓網友也不禁直呼「原來我不孤單！」。

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這名網友在PTT發文指出，今年回家過年期間，無意間聽到有長輩親戚在聊天過程中提到想買任天堂Nintendo Switch推出的《健身環大冒險》遊戲，這就讓原PO訝異表示，「他平常是不苟言笑的，更別說要打電動，但他居然說他想買來運動看看！」，而這個想法也被親戚的小孩吐槽正是「衝動性消費」的體現。

▲不論是領紅包或是年終，過年期間總會有一波「衝動性消費」熱潮。（示意圖／NOWnews資料照）

原PO好奇詢問，除了生活必需品外，今年過年領了年終之後眾人是否也有進行「衝動性消費」，而文章曝光後不少網友也紛紛湧入回應，最多留言提到的衝動性消費其實就是「買刮刮樂」，「刮了5000，只中1000」、「買刮刮樂真的替國家感謝捐款」、「彩券跟刮刮樂」、「勢必得要刮一下的」、「好多刮刮樂，原來我不孤單」，另外也有網友點出「刮刮樂就是被故事行銷的新聞一直燒，讓人以為隨便刮都百萬」、「刮刮樂，不中繼續買，中了更要買」。

▲許多網友直言今年買了不少刮刮樂試手氣。（圖／翻攝自PTT）

此外也有其他網友分享今年過年的衝動性消費經驗，「幫小孩買兩台遙控車就沒了」、「買了一堆switch遊戲」、「幫付婆家聚餐的吃飯錢，大失血」、「空氣清淨機+iPad」、「我都買一堆零食一直吃」、「買了家裡第5、6條小被被跟抱枕」、「衝動性打牌的消費」，其中更有留言表示自己過年買了房，讓該篇文章底下其他網友接連稱羨。（編輯：楊智傑）