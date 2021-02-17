NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

過年「衝動性消費」買什麼？驚人結果曝　網嘆：你不孤單

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 21:31:04

▲荷蘭呼籲民眾結帳時刷卡不付現，減少身體接觸。（圖／Pixabay）
▲一名男網友上網訴苦，自己的女友無業已經持續7年，但刷卡消費習慣卻像「黑洞」一樣毫無止盡。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
農曆連續假期剛結束，不少人今（17）日就算上班開工仍無法收心，進公司與同事討論的仍是過年話題。而在PTT的WomenTalk版上就有網友討論「過年有什麼衝動性消費」話題，文章曝光後掀起不少網友熱議，底下留言區更揭出過年期間眾人一致認同的衝動性消費經驗，讓網友也不禁直呼「原來我不孤單！」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在PTT發文指出，今年回家過年期間，無意間聽到有長輩親戚在聊天過程中提到想買任天堂Nintendo Switch推出的《健身環大冒險》遊戲，這就讓原PO訝異表示，「他平常是不苟言笑的，更別說要打電動，但他居然說他想買來運動看看！」，而這個想法也被親戚的小孩吐槽正是「衝動性消費」的體現。
▲一名女網友提到，男友來家中拜訪，並給了她親弟6歲女兒6百元紅包，卻遭爸爸嘲諷。（示意圖／NOWnews資料照）
▲不論是領紅包或是年終，過年期間總會有一波「衝動性消費」熱潮。（示意圖／NOWnews資料照）
原PO好奇詢問，除了生活必需品外，今年過年領了年終之後眾人是否也有進行「衝動性消費」，而文章曝光後不少網友也紛紛湧入回應，最多留言提到的衝動性消費其實就是「買刮刮樂」，「刮了5000，只中1000」、「買刮刮樂真的替國家感謝捐款」、「彩券跟刮刮樂」、「勢必得要刮一下的」、「好多刮刮樂，原來我不孤單」，另外也有網友點出「刮刮樂就是被故事行銷的新聞一直燒，讓人以為隨便刮都百萬」、「刮刮樂，不中繼續買，中了更要買」。
▲（圖／翻攝自PTT）
▲許多網友直言今年買了不少刮刮樂試手氣。（圖／翻攝自PTT）
此外也有其他網友分享今年過年的衝動性消費經驗，「幫小孩買兩台遙控車就沒了」、「買了一堆switch遊戲」、「幫付婆家聚餐的吃飯錢，大失血」、「空氣清淨機+iPad」、「我都買一堆零食一直吃」、「買了家裡第5、6條小被被跟抱枕」、「衝動性打牌的消費」，其中更有留言表示自己過年買了房，讓該篇文章底下其他網友接連稱羨。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
36.84%63.16%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
68.57%31.43%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀