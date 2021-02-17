哪款表情符號「老人才會用」？美國Z世代秒指它：過氣了

隨著通訊軟體和網路科技的發展，許多社群軟體也衍生能讓用戶一對一聊天、傳遞訊息的功能，而「表情符號」、「顏文字」等功能也因為能在聊天室或對話之間增加生動感，漸漸跨過世代差距，讓所有使用者在聊天過程中都能使用。不過近日在國外短影音平台TikTok中，就有一派年輕人指出其中一種表情符號的使用者對他們來說「根本只有老人在用」，話題曝光掀起熱議，更有不少默默中槍的網友直呼「我沒有過氣！」。

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根據《CNN》報導，聊天常使用的「笑到流淚（😂，Face with Tears of Joy）」這個表情符號（Emoji），在「Z世代（Gen Zers，泛指1996年到2012年出生）」的TikTok用戶眼中已經是「老人」才會用的表情符號，而這些被認為是過氣老人的「千禧世代（Millenials，泛指1981年至1996年出生）」用戶則不甘示弱的反擊表示「是他們太年輕了」。

▲表情符號能讓聊天過程更生動，不過對於不同年紀的用戶來說也有不同看法。（圖／NOWnews資料照片）

報導指出，根據即時統計表情符號用量的「emojitracker」數據，光是在社群媒體Twitter上2020年最常出現的表情符號就是「笑到流淚」，這些Z世代的TikTok用戶在接受CNN Business訪問時就紛紛表示自己什麼表情符號都會用，就是選擇不用這款，「因為我看到自己的媽媽、哥哥姊姊和一些長輩很常使用，所以自己早就不會用這個符號了」。

那麼哪種表情符號才是這群Z世代年輕人用來取替「笑到流淚」的表情呢？報導中也指出「骷髏頭」這個符號正是年輕用戶的使用愛好，其代表的含意相當於台灣網路用語常見的「笑死（I'm dead、I'm dying）」。另外《CNN》報導文末也指出，Z世代表示使用這類「落伍」的表情符號，「就像拿著安卓系統的手機一樣」。（編輯：楊智傑）