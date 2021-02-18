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公務員哪種最好考？答案一面倒「考上會坐牢」　原因曝光

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 09:17:12｜2021-02-18 09:17:19

▲有網友在 PTT 八卦版表示，常常聽到現在公務員待遇大不如前，甚至薪水不若理組，不禁好奇詢問，為何仍一堆全職考生擠破頭搶鐵飯碗，貼文立刻引發眾人熱議，釣出內行人神解背後真相。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲公務員是許多人嚮往的工作之一，因其特質為穩定，固有「鐵飯碗」的稱號。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
許多人大學苦讀4年後，畢業卻不知道該何去何從，因此就會選擇去拼公務員考試，求個鐵飯碗，但公務員的職位並不是那麼容易就能錄取。不過，就有網友討論「土木工程的高普考錄取不會太高嗎？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「我剛剛查了一下高普考的錄取率，發現109年度錄取率，土木高考三級22.43% 、普通考試34.36% ；教育高考三級 7.77%、普通考試6.53%，這也差太多了吧？整整三倍以上耶，有什麼八卦嗎？」
▲網友不解為何土木類別的高普考錄取率這麼高。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲網友不解為何土木類別的高普考錄取率這麼高。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文一出，網友紛紛回應「錄取率高又不見得比較好考，文組公職都沒再限制資格的，甚麼阿貓阿狗都能報考，錄取率當然低」、「有專業技術高門檻，報考人數當然少，錄取率就高啊」、「土木是很專業的東西，不像一般公務員報考人數那麼多」。
不過，也有不少人表示「土木幾乎都要碰到採購、履約管理或驗收，責任重大，隨便出個事就準備進去關」、「土木只要上了暈頭收賄，就刑期自由了謝謝」、「土木要當好人很難，可以去看看各大前輩經驗分享」、「能不考土木就別吧，除非你有自信你人格保證，出事就直接坐牢」。
事實上，土木工程的職缺聲浪一直不是很好，根據「土木人討論區」，就有過來人表示「土木工程缺額確實很多，需求雖然也大，但每年離職的人數也是很嚇人，若想要當土木工程公務員，一定要切記不要拿錢，人家要塞錢絕對用手背推回去，防止留指紋，只能說要當土木工程，走一個沒效率、不求上進、萬年乙等的公務員才是最安全的」。（編輯：張嘉哲）
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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