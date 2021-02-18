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為何熱熔膠條是學生最怕？過來人曝「真相」：攻擊力超強

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 10:14:40

▲有網友好奇，熱熔膠條在當年是如何成為老師武器排行榜之首？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友好奇，熱熔膠條在當年是如何成為老師武器排行榜之首？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
自2006年開始，「禁止體罰條款」明訂國家應保障學生不受任何體罰，因此老師懲罰學生的體罰道具也漸漸「沒落」。對此，就有網友好奇，熱熔膠條是如何成為老師武器排行榜之首？貼文一出，也勾起許多網友深刻的回憶。
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原PO在《PTT》表示，許多人都有被老師處罰的經驗，但「熱熔膠條」這麼冷門的武器，一出現就可以讓全國一堆女老師立馬換上，讓他不禁好奇，「是全國的老師代表有開會，還是有發公文，當年熱熔膠條是如何空降，成為老師武器排行榜之首？」
▲熱熔膠條對許多人來說，是學生時期不好的回憶。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲熱熔膠條對許多人來說，是學生時期不好的回憶。（示意圖／翻攝Pixabay）
許多網友看完也紛紛感嘆，「便宜輕巧好入手」、「太輕便了，完勝藤條」、「愛的小手太容易斷了」、「多了一個甩的力道，又細，相對力道集中」、「愛的小手不耐操」、「比愛的小手耐用」、「這攻擊力加成超多的，想到就會怕」、「用這個打力半功倍啊」、「主要是打不壞，這真的耐用」。
另外，也有人分享自身經驗，「國小被這個扁到習慣了受力集中，刺刺的，倒是斷掉的拖把棍被這個打保證絕頂昇天，整隻手抖了一節課」、「可輕可重，還好我遇到的都是輕輕滑過的」、「被打手心最恐怖的不是打下去那瞬間，而是你手太低被棍子提高的時候」、「有遇過老師用平底鍋打的」、「最高紀錄被連打27下，記恨到現在」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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