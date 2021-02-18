NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

夜市「烤鳥蛋」超賺？反差真相曝光　全場驚：難怪攤位多

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 10:47:53

▲夜市「烤鳥蛋」超賺？反差真相曝光。（示意圖／讀者提供）
▲夜市「烤鳥蛋」超賺？反差真相曝光。（示意圖／讀者提供）
台灣被稱作是「美食王國」，其中道地的夜市文化，不僅深受國人喜愛，就連外國旅客也都指名造訪，而近日就有網友在網路上表示疑惑「夜市的烤鳥蛋是不是超級賺？」沒想到就有內行人點破超反差的真相，這也讓全場的網友大驚，直言「難怪攤位越來越多」，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲目前台灣每年約有7億顆鵪鶉蛋的產量，光是台灣人就消費5億顆，其餘2億顆外銷歐美日等國家。（示意圖／翻攝自臉書粉專《台中·鵪鶉蛋·鳥蛋·買賣批發》）
▲目前台灣每年約有7億顆鵪鶉蛋的產量，光是台灣人就消費5億顆，其餘2億顆外銷歐美日等國家。（示意圖／翻攝自臉書粉專《台中·鵪鶉蛋·鳥蛋·買賣批發》）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「烤鳥蛋也能養家？」的文章表示，「有一次去一家夜市攤販買烤鳥蛋，一串有7顆20元、3串50元」，原PO更接著說「雖然我只吃得下一串，但我看攤子是個阿姨旁邊坐個小孩在玩手機，這畫面太辛苦 我跟阿姨說我要三串50元，有沒有烤鳥蛋也能養家的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有網友點出「反差」的真相，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「夜市鳥蛋用的是鵪鶉蛋，有專門的飼養場，而且都很大量，所以供貨完全不是問題」、「聽說多到內銷外銷都沒問題」、「只要夜市幾乎都有呀，我這邊3顆10元」、「四顆鳥蛋+醬油+胡椒粉=10塊錢，買ㄧ個小確幸」、「鵪鶉蛋又沒很稀有，一顆成本好像1塊，營養價值又高」、「鵪鶉一天生一大堆蛋」、「鵪鶉很會生，幾乎天天可採收，成本比雞蛋便宜」。
事實上，所謂鳥蛋就是「鵪鶉蛋」，根據《聯合新聞網》報導，目前台灣每年約有7億顆鵪鶉蛋的產量，光是台灣人就消費5億顆，其餘2億顆外銷歐美日等國家，而新鮮的鵪鶉蛋是7~8角，假的成本則是2元，如此反差的價格也導致攤販不會販售「假鳥蛋」。甚至更有夜市老闆出來爆料，烤鳥蛋4顆一串，平均只賣20~25元，高峰期的話，一天最多能賣出2000串，而民眾在這物價高漲的時代裡，能買到便宜的烤鳥蛋，也算是心靈上的一種小確幸。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
45.28%54.72%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
64.2%35.8%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀