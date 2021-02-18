夜市「烤鳥蛋」超賺？反差真相曝光　全場驚：難怪攤位多

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「烤鳥蛋也能養家？」的文章表示，「有一次去一家夜市攤販買烤鳥蛋，一串有7顆20元、3串50元」，原PO更接著說「雖然我只吃得下一串，但我看攤子是個阿姨旁邊坐個小孩在玩手機，這畫面太辛苦 我跟阿姨說我要三串50元，有沒有烤鳥蛋也能養家的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有網友點出「反差」的真相，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「夜市鳥蛋用的是鵪鶉蛋，有專門的飼養場，而且都很大量，所以供貨完全不是問題」、「聽說多到內銷外銷都沒問題」、「只要夜市幾乎都有呀，我這邊3顆10元」、「四顆鳥蛋+醬油+胡椒粉=10塊錢，買ㄧ個小確幸」、「鵪鶉蛋又沒很稀有，一顆成本好像1塊，營養價值又高」、「鵪鶉一天生一大堆蛋」、「鵪鶉很會生，幾乎天天可採收，成本比雞蛋便宜」。事實上，所謂鳥蛋就是「鵪鶉蛋」，根據《聯合新聞網》報導，目前台灣每年約有7億顆鵪鶉蛋的產量，光是台灣人就消費5億顆，其餘2億顆外銷歐美日等國家，而新鮮的鵪鶉蛋是7~8角，假的成本則是2元，如此反差的價格也導致攤販不會販售「假鳥蛋」。甚至更有夜市老闆出來爆料，烤鳥蛋4顆一串，平均只賣20~25元，高峰期的話，一天最多能賣出2000串，而民眾在這物價高漲的時代裡，能買到便宜的烤鳥蛋，也算是心靈上的一種小確幸。（編輯：王柏文）