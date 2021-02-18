母包20萬紅包給親兒！過年出遊卻突爆氣　風向聲浪一片倒

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「出錢問題」的文章表示，「我朋友他媽媽沒有工作，過年包給他將近20萬」，而原PO更接著訴說他朋友接下來發生的事，「前幾天他媽媽帶他出遊，然後在途中車子撞破了一個輪胎。沒想到下午的時候他媽媽突然對兒子生氣說『為什麼都不主動說要出錢』」原PO也表明朋友媽媽的想法，朋友媽認為「都有給他那麼多錢了，應該要有主動出錢的想法」，而原PO朋友則認為，「完全沒有把兩件事放在一起想，如果媽媽說要收錢我會給，在吵架當下我也有要給錢，但媽媽表示不需要錢，只是感覺很不爽」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，風向和聲浪一面倒，留言區蓋起高樓。網友們紛紛一面倒的留言表示「跟媽媽道歉，給錢的最大」、「哄一下媽媽吧，沒收入出車禍了兒子都沒表示要幫忙，媽媽心累吧」、「你朋友的問題，出事了半句話都不講」、「其實這種情況，媽媽只是要兒子做一個動作，假裝要買單，媽媽就會擋下來自己出，真的給兒子買單，媽媽會再包更大包給兒子。說穿了，老人就是在看，兒子願不願意花錢在父母身上，你這個情況，媽媽包20萬給兒子，兒子年紀應該不小了，會不懂這個？」、「媽媽沒工作，你朋友真敢要沒表示真的會不爽」、「包的起20萬給兒子，就不會是錢的問題，就感覺不爽這樣」。（編輯：王柏文）