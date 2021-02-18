「三合一沐浴露」真的好用？內行淚讚1優勢：必買好不好
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 13:12:17
忙碌了一天後，到家放鬆洗熱水澡可謂一大享受，一整天的疲憊感也能跟著散去；不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，現在市面上不少「三合一沐浴露」，號稱可以洗臉、洗頭、洗身體，不禁好奇詢問「這種產品都是誰在買？」貼文曝光立刻引發全場熱議，釣出一票網友含淚狂讚「1優勢」非買不可。
原PO表示，逛商店無意間看見一款「三合一沐浴露」，號稱可以洗臉、洗頭、洗身體，卻認為這種東西對於浴室充滿大小罐的女性，應該少掉一半客群了，所以大部分買的都是男性。原PO也提到「我們男的對於這種三合一的印象，就是樣樣通、樣樣鬆，變成洗頭太滑溜、洗臉太乾燥，不知道怎麼用，只剩下當兵洗澡趕時間的客群，但是也慢慢少了」，不禁好奇詢問廣大鄉民「三合一洗臉、洗頭、洗身體的沐浴露都誰在買？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「上次買一款，怎麼洗都洗不乾淨，滑滑的好噁心」、「洗臉洗頭洗身體最好分開」、「不好用，買過一次就不買了」、「每個技能都會一點，但都不精通」、「用這個我不如用肥皂」。不過，也有過來人淚推「就菜兵們啊」、「當兵的，但類似產品拿來洗頭好像都很容易有頭皮屑」、「當兵的啊，買過」、「你沒當過兵吧」、「當兵加減用」、「入伍受訓必備好不」，除了當兵之外，也有網友認為「去游泳的時候帶過，比較方便」、「常出差出國很好用啊，一罐就通通搞定」。（編輯：賴詠璿）