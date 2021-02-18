傳訊約心儀女出遊！他收「一符號」慌了 眾人秒解用意
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 16:37:07
近年來科技不斷發達，人手一機的情況早已見怪不怪，用戶也透過網路以社群軟體快速進行聯絡。不過，就有一名網友指出，自己傳訊邀約心儀的女性出門見面時，對方卻回傳「一符號」，讓他好奇提問「為什麼要特別打出來？」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己最近想邀約心儀的女孩出去見面，於是傳訊詢問對方，沒想到卻收到「下次吧...」的回覆，這就讓原PO焦慮提問「那個『...』是什麼意思？為什麼要特別打出來？我剛剛哭了好久」。貼文一曝光，就引來許多網友猜測，「打…比較委婉」、「不想去又不想明確拒絕你，怕尷尬」、「沒戲唱了」、「即便沒有...看她回下次吧，大概就凶多吉少了」、「那三個點是心虛她說下次吧是假話，因為連一次都不想」。不過，也有人提出不同看法，「我主管也很愛用.. 可能是斷號吧」、「個人習慣問題，我朋友什麼字後面都⋯」、「我會打這種是因為我有點失望或是心情不好」、「我個人會打點點點是失望啦」、「我老師也愛回⋯」、「心情不好會打...累也會打...可惜也會打...」。甚至亦有網友紛紛安慰原PO，直言「就當朋友隨意聊，得失心不要太重，還願意跟你聊就還有機會，不要給人家太大壓力」、「她應該沒別的意思，只是當時心情不好。可以去跟她聊聊，關心一下她」、「每個人的習慣不一樣，不用想太多，加油！」（編輯：陳雅雲）