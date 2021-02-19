辦婚宴突收通知「2家人喊不來」！理由曝 新娘睡不著了
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 08:46:56
結婚是人生的大事，往往都會邀請親朋好友一同來歡慶，但邀請賓客的名單應該要有誰，又是一門學問了！近日，就有網友抱怨「自己的人生大喜之日就快到來，但卻臨時收到通知有2家人不克出席」，其原因曝光之後，讓她崩潰到睡不著，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「今天是我人生的大喜之日，剩下不到三小時可以睡，但我睡不著，因為當初自己說要來要我留位置，但卻臨時都不來的兩家人，這兩家人都是我前公司很敬重的主管，也是我老公現在的同事，我還是透過別人才知道他們今天不會來。」「而他們不來的原因是因為我請在飯店，他們說一家人都來包不起，等於我白白浪費將近一桌的錢，而且一桌只剩幾個人很難看，一定會被長輩念，婚宴的錢都是我跟老公兩人出的，很想崩潰大哭，我們到底是對不起誰了....。」貼文一出，網友紛紛回應「禮金是誠意，或多或少都無所謂，覺得不要到沒出席吧」、「覺得不來不講很沒禮貌.....」、「這理由也太瞎了吧，帶一家人來就簡單包總比沒出席好」、「婚宴賓客名單真的很難衡量要請誰」、「浪費整桌菜色真的母湯，沒出席也要講一聲吧」、「透過朋友才知道要放鳥感覺超差，還浪費整桌菜」。（編輯：張嘉哲）