NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

辦婚宴突收通知「2家人喊不來」！理由曝　新娘睡不著了

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 08:46:56

婚宴
▲結婚宴客是常見的事情，但若遇到原本要來參加的賓客突然放鳥，實在有點尷尬。（示意圖／NOWnews資料照）
結婚是人生的大事，往往都會邀請親朋好友一同來歡慶，但邀請賓客的名單應該要有誰，又是一門學問了！近日，就有網友抱怨「自己的人生大喜之日就快到來，但卻臨時收到通知有2家人不克出席」，其原因曝光之後，讓她崩潰到睡不著，貼文引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「爆怨公社」貼文指出「今天是我人生的大喜之日，剩下不到三小時可以睡，但我睡不著，因為當初自己說要來要我留位置，但卻臨時都不來的兩家人，這兩家人都是我前公司很敬重的主管，也是我老公現在的同事，我還是透過別人才知道他們今天不會來。」
▲新娘抱怨「2家人」臨時不出席婚宴的原因是因為他們宴客地點在飯店，2家人喊包不起紅包。（示意圖／取自Pexels）
▲新娘抱怨「2家人」臨時不出席婚宴的原因，是因為他們宴客地點在飯店，2家人喊包不起紅包。（示意圖／取自Pexels）
「而他們不來的原因是因為我請在飯店，他們說一家人都來包不起，等於我白白浪費將近一桌的錢，而且一桌只剩幾個人很難看，一定會被長輩念，婚宴的錢都是我跟老公兩人出的，很想崩潰大哭，我們到底是對不起誰了....。」
貼文一出，網友紛紛回應「禮金是誠意，或多或少都無所謂，覺得不要到沒出席吧」、「覺得不來不講很沒禮貌.....」、「這理由也太瞎了吧，帶一家人來就簡單包總比沒出席好」、「婚宴賓客名單真的很難衡量要請誰」、「浪費整桌菜色真的母湯，沒出席也要講一聲吧」、「透過朋友才知道要放鳥感覺超差，還浪費整桌菜」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.14%55.86%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.25%41.75%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀