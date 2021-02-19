錢帶不夠求老闆「保留刮刮樂」！他回來被罵翻 原因慘哭
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 13:28:34
每到春節時，台灣彩券公司為搶攻過年買氣，都會推出多款刮刮樂，民眾也會趁著此時試試手氣。不過，就有一名網友指出，自己和女友走春時到了一間彩券行想買張刮刮樂試試手氣，卻因帶不夠錢臨時到超商領錢，離開前也向老闆要求「這一本幫我留！」然而一回來後，結果卻讓他十分崩潰。
一名網友於臉書粉專《靠北女友my girl》上投稿，表示過年期間和女友走春到處逛逛，當天還去幾個有名的財神廟拜拜，隨後立馬到彩券行買個樂透或刮刮樂來試試手氣。到了彩券行，女友本想買張2000元的刮刮樂，「想說年終發得不錯，就想直接買整本玩，不過36000，我看網路影片一堆說回本6成，我想還可以」，但下秒他卻驚覺自己錢帶不夠，只能先暫時離開到附近的超商領錢，但他離開前有向老闆表明「這一本幫我留！」然而，當他領完錢回到彩券行後，卻有人買了原PO指定的那一本，而對方就只買一張，結果中了10萬元大獎，「我女友狂罵說我為什麼領這麼慢，被別人買走，還只買一張，我已經叫老闆幫我留了，結果被罵的是我......」。面對這樣的情況，就讓他無奈大嘆「為了刮刮樂差點分手，你們說這扯不扯」。抱怨文一曝光後，就引來許多網友留言，「應該罵的是老闆，既然說好整本你要買，又請他幫你保留，那就該完整的一本賣給你，不能拆散的賣給其他客人」、「老闆真是亂來」、「你應該先付一部分的錢給他，不然他可能怕你騙他而已」。還有人搞笑表示，「年終領的不錯？走春帶不到36000很掉漆欸」、「你沒36000，更不可能有刮中10萬的命，醒醒」、「你年終領的不錯啊何必在意那10萬呢⋯」、「孩子這是運啊！」、「命理有時終需有，命理無時沒強求」。（編輯：陳雅雲）