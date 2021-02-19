沒觀光客！他見101營收「破百億」傻了 全場秒推2原因
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 12:52:00
受到新冠肺炎疫情影響，各項旅遊活動紛紛停擺，全球觀光、旅遊財迅速下滑，不過，就有網友發現，台灣去年百貨公司營收排名，台北101竟以150億元的總額拿下季軍寶座，讓他不禁想問「少了觀光客，究竟都是誰在買？」貼文一出也引起熱議。
根據「購物中心情報站」數據指出，去年台灣營業額超過100億元的百貨公司共有12家，其中以新光三越台中中港店居冠，年營收高達206億元，而台北101則是位居第三，營收150億元。對此，原PO就在《PTT》表示，101居然有第三名，印象中裡面都是年薪沒300萬不敢走進去的精品店，去年少了大陸遊客跟觀光客，竟然還可以有快150億營收，讓他忍不住想問「究竟都是誰在買啊？還是貧窮限制了我的想像？」許多網友看完都認為，台北101除了精品店以外，很多人還是會逛其他品牌，「101午餐時段的地下街爆炸多人」、「只有蘋果和鼎泰豐在排隊」、「樓上上班族每天吃飯」、「裡面有ZARA啊，不是都名牌」、「上次去才知道101原來有這麼多平價店」、「101三樓以上才沒人吧」。另外，也有人猜測，是因為精品單價高，所以不用大量販售也能創造高額營收，「大戶進去都是刷一兩棟房掉的，百貨業的都知道，把家裡衣櫃間變展示間94樸實無華的快樂」、「有錢人買一次精品，抵你說人很多的那幾家一整天營收啊」、「陸客不來以後101折扣下超多的，台北買精品都跑到101了」。（編輯：許智超）
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