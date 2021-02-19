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過年去女友家看電視　他「1無心舉動」悲劇了：不准再訪

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 14:21:05

▲女兒不解為何吃飯可以看電視，卻不能使用手機。（圖／ Pxhere ）
▲有網友透露自己去女友家看電視時，一個「無心舉動」卻讓女友氣得罵他變態。（示意圖，非當事人／Pxhere）
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦，有時候甚至可能只是一個無心之舉，卻讓另一半非常在意，讓人好無奈。就有位網友透露，自己過年放假期間去女友家看電視，想不到一個舉動卻讓女友氣得大罵他是變態，女友還放話以後不准再去她家，讓大家笑翻。
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有位網友在臉書社團《靠北女友my girl》投稿發文，開頭就直言「女友真的很無理取鬧」，隨後原PO說出緣由，過年放假去女友家玩，晚上11點在客廳看電視時，女友妹妹洗完澡跑到客廳吹頭髮，結果就出事了。
原來是女友妹妹只穿著簡單睡衣，沒有穿內衣，讓原PO忍不住看了兩眼，雖然原PO強調「加起來都不到3秒」，但就被女友當場抓包，直斥原PO是變態，要原PO不准再去她家，之後訊息更是不讀不回，讓原PO好無奈。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「三秒就知道人家妹妹沒穿內衣，明顯是狠腳色」、「3秒時間你也看得蠻清楚的」、「能看到這麼清楚，應該不止3秒吧，是不是少打一個0」、「有夠漏氣，連偷瞄都不會」、「只有我覺得為什麼家裡有客人妹妹還不穿內衣嗎」。（編輯：倪浩軒）
▲原PO發文全文。（圖／翻攝自《靠北女友my
▲原PO發文全文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》臉書）
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2021-02-17-2021-02-23

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不會
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2021-02-15-2021-02-21
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