陌生人突傳訊「老公有外遇」！人妻好疑惑 網揭殘酷真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 15:12:19
不少夫妻婚後感情失和，原因不外乎是家庭、小孩問題，或者是有「第三者」的介入。就有位人妻透露，突然收到陌生簡訊提醒「老公有外遇」，讓她好疑惑不知道是真是假，詢問大家「該把這件事情告訴老公嗎？該怎麼辦？」文章引發熱議，更釣出許多內行人分析背後真相。
有位人妻在臉書社團《靠北老公2.0》投稿發文，透露自己突然收到一封陌生簡訊，對方跟她說老公有外遇，讓她好震驚。原PO不禁詢問大家，「該怎麼辦？要不要把這個電話告訴老公？」更直呼自己現在快要精神耗弱了。不過許多內行網友都指出，通常這種簡訊其實就是小三傳來的，為的是要逼正宮夫妻攤牌，「一定是小三說的」、「之前小三也是這樣傳訊跟我說的哦，會這樣傳的基本上就是小三本人」、「是小三想跟妳老公攤牌吧」、「小三想發動戰爭，只好發訊息捅破...你跟老公吵架就是她介入的好時機」、「我猜這陌生人99.99%是小三，希望妳自己跟老公提離婚，她才能扶正」、「小三來測試你的能耐了」。另也有網友認為，「自己提高警覺好好觀察並搜證吧」、「你老公一定會裝傻否認，在你攤牌之前，趕快蒐集證據」、「寧可信其有，不可信其無」、「也有可能是老公同事看不過去，偷偷通知妳」。（編輯：倪浩軒）