NOW早報／罔腰曬孕照遭轟爆！婦產科醫師揭「殘酷內幕」
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 06:15:36
NOW早報／罔腰曬孕照遭轟爆！婦產科醫師揭「殘酷內幕」
跨性別網紅「罔腰」進行性別重置手術後，由生理男性成為女性，不過沒有子宮的她18日在IG突然宣布懷孕消息，更曬出超音波照片分享喜悅。此舉掀起醫界和網友熱議，就連衛福部也將介入詳查此事。對此，前立委、婦產科醫師林靜儀也親揭「子宮移植手術」的專業資訊，更分享了人體試驗的4大重點和子宮移植後續案例。林靜儀針對「人體試驗」提醒，在台灣進行人體試驗都必須經過衛福部的審查通過，才能執行，尤其牽涉到階段特殊甚至牽涉生育相關的研究，更需要嚴格審查。她也提醒民眾要注意以下4點，首先是要有衛福部人體實驗核准的資料；第二是得清楚自己簽署的同意書到底是什麼，「沒有清楚是什麼研究之前不要接受研究」；第三點則是「同意書會是一式兩份，簽名者與研究單位各持一份，隨時都可以打電話去詢問」；最後她強調有些研究計畫需要自行負擔一部分費用，但很少由被研究者花大錢被研究，「這是非常少見的情況，最好問清楚」。今日天氣／各地氣溫持續回升 日夜溫差大昨（19）日白天開始冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，西半部及花東高溫約20至23度， 東北部約17至19度；各地天氣穩定，僅花東零星雨，今（20）日因輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，今晚至明晨雲林、彰化、苗栗以北、宜蘭、花蓮及金門有10度以下低溫發生的機率，由於大氣偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣；又因風向漸轉東風，氣溫將持續回升，預測北部及東半部高溫約22至24度，中南部約25、26度左右，各地日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼此外，位於菲律賓東南方海面1號颱風「杜鵑」，昨晚8時位於鵝鑾鼻南南東方約1930公里之海面上，朝菲律賓中南部群島方向移動，對臺灣沒有直接影響。NBA／AD恐缺席4周怎麼辦？詹皇一肩扛起：專注當下湖人昨（19）日以98：109不敵籃網，賽後湖人主帥Frank Vogel表示，「一眉哥」Anthony Davis預計將缺席4周，少了得力主手的「詹皇」LeBron James表示全力支持Davis讓他好好養傷，自己則要專注率隊出征。Davis本季飽受右腳傷勢困擾，上周才因右腳阿基里斯腱發炎缺席2場，周一對戰金塊又受傷退場，檢查後發現右小腿拉傷與肌腱炎傷勢惡化，加上昨天又再度缺席2場比賽。Davis雖然昨天無法上場但也在場邊叮嚀隊友，James 表示兩人會討論該如何做會更好，並稱Davis仍是湖人的一分子，能影響比賽關鍵的一員，一切都沒變，做為他的兄弟全力支持他，讓他有時間好好養傷。大年初八又來 9架次共機集結闖我空域大年初八，對岸就出動了9架次各式軍機擾台，還包括了8架次的戰機。國防部於（18）日晚間證實，中共解放軍下午出動4架次殲-16戰機、4架次殲轟-7戰機，以及1架次運-9通信對抗機闖我西南防空識別區（ADIZ），空軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離以及防空飛彈追監。新人出車禍被逼離職！主管嗆「害同事加班」 網悲曝內幕不少人都曾遇到身體出狀況導致無法上班的窘境。不過有一名女網友因為發生車禍意外，卻被主管逼迫離職，給出了理由竟是「害同事要加班」，完整過程曝光，也立刻有內行提供解決方法。一名女網友在論壇《Dcard》上分享自身遭遇，「因為出了車禍結果要臥床休養一個月，才沒多久就接到主管的電話，說除了我以外還有育嬰假的，這樣會害到部門不能再請人，其他人就必須要加班，要我自己考慮要不要辦離職」。完整過程曝光後，也立刻有過來人給予建議，「公司要你簽離職書千萬不要簽」、「不要『被自願』離職～會吃虧的，相關保障都沒了，車禍還要丟掉工作」、「我公司一個主管開刀3個月沒來上班，病假半薪還不是拿爽爽」、「當然是說不要，等他吐資遣費」、「不要答應，對話存起來以後檢舉，記得不能因為員工受傷請員工離職，最差也要拿到資遣費」。騎樓當得來速？騎士「飆櫃台點餐」 全場轟：這種人很多台灣手搖飲風氣盛行，路邊店面種類選擇多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯，不過竟然有民眾為貪圖方便，竟大搖大擺將手搖飲料店家當成得來速，逕行將機車飆上騎樓，連人帶車直接向店家點了飲料，就連在一旁路過的客人也相當傻眼，忍不住拍照貼到網路上，類似情況也讓不少網友頗有共鳴，紛紛批評「真的把方便當隨便」。從太空站拍臺灣！這城市「被糖霜覆蓋」 網驚呼：結晶了日籍太空人野口聰一（Soichi Noguchi）昨（19）日分享了從國際太空站（ISS）空拍台灣的照片，這也是他繼去年12月張貼「台南高雄絕美夜景」、今年初的「絕美夕照雲海」後，第三次分享台灣的空拍照。覆蓋了約半個台灣的這張空拍照片也讓許多來自台灣的航太粉絲和民眾們也相當興奮，接連在該則推特底下指出自己的家鄉。（編輯：王柏文）