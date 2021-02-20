公嬤紅包猛包2萬元！孫女卻嘆「好痛苦」 心酸原因曝光
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 06:25:53
每到過年的時候，不少人都會返鄉團圓，一家人一起吃飯談天，這個時候也會有許多人期待的「紅包」，但近日卻有網友在網路上分享，阿公阿嬤包了2萬元給自己，但自己卻「不太敢收」，更直言「這樣好痛苦」，背後心酸的原因曝光後，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「90歲的阿嬤阿公紅包太多錢了」的文章表示，「我們家沒有很有錢，但他們今年包兩萬給我，太多了我覺得我承受不起，還給他們他們也不要，我不知道該怎麼辦」，原PO點出問題「然後我今年三月就要出國留學了，好痛苦」，原PO接著補充背後的原因「提到出國是因為不能長期陪在阿公阿嬤身邊了，真的很難過，我很怕他們半夜偷哭，他們包紅包給我的時候還不知道要出國...那時我也不知道，學校錄取的信還沒寄來，就給我這麼大包，這讓我更難分難捨了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們看完後紛紛留言表示鼓勵跟打氣，「多愛他們，有空就陪他們，2至3天就打電話回來給他們」、「真的！多陪陪他們吧，沒那麼有錢還包這麼多就代表他們很很很疼妳哦！」、「我也是有收到這樣子的，我跟我媽媽講好就是拿一小部分起來，當作收下心意，剩下的一大部分讓媽媽假裝是每個月的生活費拿回去」、「多買些好吃的食物、營養品、生活必需品回去」、「偷偷藏回阿公阿嬤的枕頭下」、「出來後視訊如果說生活尚可就感謝一下他們給的紅包，買一些實用的東西或營養品給他們，讓他們覺得有幫到我、我在異國他鄉不是孤立無援的，會讓人安心一點」。原PO最後也說「謝謝大家給我的建議和祝福，我會好好孝順我的阿公阿嬤讓他們開心」，也表示會買一些阿公阿嬤的生活必需品及國外禮品回家，也直言網友的留言讓她覺得安心、和釋懷以及開心了不少。（編輯：王柏文）