男遭逼婚PO文苦求「怎麼閃」　過來人吐結局勸：出乎意料

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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「被逼婚怎麼閃」的文章表示，「我今年30，近3年頻繁被逼相親，而且還是在有女友的狀況下，父母連擋箭牌都無視，當時只好演戲，配合一下，瞞著女友，偷偷去過幾次，之後開始打太極，就當做不喜歡、不適合，打發掉就沒事了」，沒想到最近原PO單身了，長輩們又開始逼迫原PO娶烏克蘭新娘，這讓原PO非常頭痛直言「目前還想不到如何閃掉外配這招」，甚至更希望廣大的網友「跪求指點，感謝」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言揭露自身的結局表示「說真的我一開始也很排斥相親之類的，但老公也是朋友介紹，現在回想起來其實就只是多一個可以認識更多對象的管道，跟你用交友軟體一樣別太在意喔！」、「女同事對相親本來也反感，答應後本來想藉著早到半小時，再來跟對方公主病的說『你怎麼可以比女生晚到！』然後假裝生氣跑掉，來讓對方覺得她不ok，沒想到對方竟然比她早到，帶著計劃失敗的心吃了那頓飯，聊天之間卻開始對對方不再那麼討厭，後來就交往結婚了。結論：相親看看，搞不好出乎意料」、「30其實還年輕呀，可以先跟父母溝通，約定33前結婚，緩兵之計一下，若沒有就去烏克蘭」。