女逼「月薪30K男友」買車！兩派人馬吵翻　隱藏真相曝光

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「雙方對於買車沒有共識」的文章表示，「我27歲月薪三萬，跟女友在外租屋，房租一個人每月平均負擔大概6000，目前存款大概將近10萬左右」，原PO更繼續說「近日女友討論到想買車的問題，他覺得男生應該要買一台車，但我不贊成，覺得車子目前是負資產，買了要負擔稅金以及保險還有貸款會喘不過氣，而且上班騎車25分鐘就能到，也不需要車子。但是女友說我這樣對未來目標沒有想法，她覺得不行，為此爭吵了非常多次」。原PO也表示「最近有個朋友在準備買車了，剛好閒聊聊到，被她知道就又開始為此爭執了。我說如果真的很想要，就一人一半出錢買，一起負擔，她說她覺得男生要買車怎麼會要求女方出錢，為此爭論不休，，請問這個年紀真的很多人買車嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛戰翻表示「覺得這種問題自己就能想開了，都27歲了」、「27歲靠自己努力買車的人很多...又不是多少錢」、「27歲才10萬，也太慘了吧」、「27領3w真不簡單」、「先不管買不買，領三萬還租房，加生活開銷還能剩錢嗎」、「這個收入和存款怎麼買車...」、「她需要車就買阿，幹嘛叫你買」、「原來買車就是對未來有想法，笑死，我就算存款百萬也不敢說買就買」、「女生一定是把買車養車想的太簡單」。但大多數人指出，其實女友的主要目的是想提升男方的「生活品質」，「其實就是希望你有車載他，又不用他出錢買車養車，不過27歲也該買得起車養的起車了，沒特殊理由的話，存款10萬代表你太會花」、「你應該要想想如何開源...」、「你的問題是人生需要加油一點」、「她想要你幫她提升生活品質你聽不出來喔」。（編輯：王柏文）