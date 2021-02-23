IPhone 12 pro max太大了？使用者悲吐「1問題」：懷念I7
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 11:09:04
蘋果最新手機IPhone 12 pro max問世至今也有一段時間了，許多有意購買的民眾都早已入手，但近日就有網友在網路上分享了自己使用IPhone 12 pro max手機所遇到的問題，直言「超懷念IPhone 7」原PO的狀況一發出，立刻讓大量網友直共鳴，引發討論。
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》PO出一篇文章表示，「以前拿小7（IPhone 7）的時候，都覺得手很舒服，但自從換了12promax，我的小拇指痛到長繭」，而面對這樣的問題這也讓原PO對自己表示疑惑「是不是我拿手機單手滑手機）的方式錯誤？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「大隻的應該是用兩隻手吧，我都用兩隻手」、「12pro真的滿重，手會酸。之前拿xs max還不會」、「我i8+換12 pro也是左手小拇指長繭」、「還有要注意拿太久手腕會痠痛，很久才會好」、「我也會耶，小拇指長繭了，而且剛開始拿很有困難，狂打錯字...因為螢幕變大，習慣按的位置不一樣了」、「我男生也覺得一樣拿12pro max超大支，到現在還沒辦法習慣手握的感覺，手指超容易酸」。（編輯：王柏文）