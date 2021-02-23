無尾熊逛大街害6車追撞　想「駕車肇逃」：偶什麼都不知

我是廣告 請繼續往下閱讀
當地媒體Adelaide Now的報導中指出，事故發生在星期一早上，當時正值上班的交通尖峰時間，東南高速公路South Eastern Freeway上早已車水馬龍，一名男駕駛發現一隻無尾熊竟然闖入公路閒晃、非常危險，立刻停下車試圖將無尾熊帶離馬路，沒想到就在他極力哄無尾熊時，後方車主沒注意前方的突發狀況，就這樣撞上該名好心男駕駛的車，而後方的車主也沒留意，就這樣一連六台汽車全部追撞在一起！當所有人還搞不清楚發生何事時，另一名女駕駛娜迪亞Nadia Tugwell趁著車禍大塞車，趕緊衝下車幫助無尾熊，加上另一名女子也拿出毯子協助捕捉，這才順利將這名連環車禍的「罪魁禍首」抱到娜迪亞的車上！
娜迪亞趕緊聯繫當地無尾熊救援中心，並約好志工在高速公路出口接應，在等待的期間娜迪亞發現無尾熊竟然偷偷爬到前座，兩手緊抓著方向盤，一臉想要「駕車肇逃」的模樣，讓她忍不住趕緊拍了下來！志工抵達時先確認無尾熊平安無事後，就將牠送到一公里外的樹林野放，結束這一場公路驚魂記。而除了車體損傷以外，只有一名駕駛脖子扭到被送到醫院治療，其他人只是虛驚一場，讓當地員警表示如果出現類似情形，請大家不要隨意在高速公路停車，應趕緊通報相關單位前來支援，才能避免類似的車禍或是更大傷亡產生喔！（編輯：陳珮瑜）