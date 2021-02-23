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無尾熊逛大街害6車追撞　想「駕車肇逃」：偶什麼都不知

文/寵毛網

2021-02-23 20:00:00

無尾熊逛大街害6車追撞　想「駕車肇逃」：偶什麼都不知
▲澳洲一隻無尾熊引發連環車禍後，被帶到車上疑似想「駕車肇逃」（圖／Nadia Tugwell）
根據外媒報導，澳洲阿德萊德地區日前發生一起連環車禍，一隻無尾熊在高速公路上「逛大街」，一名好心車主停下車想哄牠離開道路，沒想到後方車主們沒注意前方路況，就這樣總計六輛車追撞在一起，而無尾熊獲救後竟然爬上汽車方向盤，彷彿想要「駕車肇逃」的模樣讓許多網友都笑了！
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▲日前澳洲的東南高速公路上發生六輛汽車追撞的連環車禍（圖／翻攝自Seven
▲日前澳洲的東南高速公路上發生六輛汽車追撞的連環車禍（圖／翻攝自Seven News）
當地媒體Adelaide Now的報導中指出，事故發生在星期一早上，當時正值上班的交通尖峰時間，東南高速公路South Eastern Freeway上早已車水馬龍，一名男駕駛發現一隻無尾熊竟然闖入公路閒晃、非常危險，立刻停下車試圖將無尾熊帶離馬路，沒想到就在他極力哄無尾熊時，後方車主沒注意前方的突發狀況，就這樣撞上該名好心男駕駛的車，而後方的車主也沒留意，就這樣一連六台汽車全部追撞在一起！當所有人還搞不清楚發生何事時，另一名女駕駛娜迪亞Nadia Tugwell趁著車禍大塞車，趕緊衝下車幫助無尾熊，加上另一名女子也拿出毯子協助捕捉，這才順利將這名連環車禍的「罪魁禍首」抱到娜迪亞的車上！
▲原來是無尾熊闖入高速公路，好心駕駛為了救牠停車，才引發一連串追撞，幸好大部分的人都平安無事，而無尾熊獲救後還爬上方向盤，彷彿想要駕車肇事逃逸（圖／Nadia
▲原來是無尾熊闖入高速公路，好心駕駛為了救牠停車，才引發一連串追撞，幸好大部分的人都平安無事，而無尾熊獲救後還爬上方向盤，彷彿想要駕車肇事逃逸（圖／Nadia Tugwell）
▲無尾熊：偶什麼都不知道，偶還有事要先走了，bye～（圖／Nadia
▲無尾熊：偶什麼都不知道，偶還有事要先走了，bye～（圖／Nadia Tugwell）
娜迪亞趕緊聯繫當地無尾熊救援中心，並約好志工在高速公路出口接應，在等待的期間娜迪亞發現無尾熊竟然偷偷爬到前座，兩手緊抓著方向盤，一臉想要「駕車肇逃」的模樣，讓她忍不住趕緊拍了下來！志工抵達時先確認無尾熊平安無事後，就將牠送到一公里外的樹林野放，結束這一場公路驚魂記。而除了車體損傷以外，只有一名駕駛脖子扭到被送到醫院治療，其他人只是虛驚一場，讓當地員警表示如果出現類似情形，請大家不要隨意在高速公路停車，應趕緊通報相關單位前來支援，才能避免類似的車禍或是更大傷亡產生喔！（編輯：陳珮瑜）
▲救援志工確認牠平安沒有受傷後，就將牠帶到一公里以外的樹林野放（圖／Nadia
▲救援志工確認牠平安沒有受傷後，就將牠帶到一公里以外的樹林野放（圖／Nadia Tugwell）
 
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