房市／基期低 嘉義市三年來單坪漲1萬
財經中心/綜合報導
2021-02-24 18:00:00
據統計，嘉義市住宅均價近3年，每年都以每坪貴1萬元的幅度成長；內政部官方報告也指出，嘉義市都市地價指數漲幅僅次於台北市，居全台第二高。在地房仲業者分析，嘉義市人口近年沒有顯著成長，但推測因市場游資多，加上原本房價基期低，隨著大環境利率低、建築成本提高等因素，跟著出現補漲效果。
信義房屋統計，嘉義市去年住宅均價15.36萬，較前一年2019年約有近5%漲幅，而自2018年起，住宅均價每年都以每坪貴1萬元左右的幅度成長。另外，根據內政部公布最新一期都市地價指數，各縣市上漲幅度最大在台北市，漲幅1.54%，其次就是嘉義市上漲1.35%緊追在後。住商不動產嘉義興嘉加盟店店東李蔡麗卿說明，其實嘉義市人口並未明顯增加，因此房價漲勢主要是補漲所致，「過去基期低，但房貸利率低，市場熱錢多，使交易狀況越來越熱，加上建築成本不斷提升，才使房價每年都穩定上漲。」而根據內政部報告，嘉義市之中，又以東區的地價上漲幅度是各區最大，主要是湖子內區段徵收區持續開發，區內公共建設規劃完善、生活機能佳、新建案多，交易熱絡帶動地價上漲；此外，大雅路、小雅路的別墅與新型飯店大樓也是帶動住宅區價量上漲的另一原因。李蔡麗卿進一步說明，大雅路、小雅路一帶因周邊工廠少、多農地，空氣與居住品質好，一向被視為嘉義市的小天母，因此也較多中高總價的透天別墅坐落，不過，雖然總價較高，例如屋齡新、有電梯的透天別墅價格可上看4000萬，但相對也能吸引高資產客戶買進；至於湖子內重劃區目前透天總價都在千萬以上，約1000至2000萬間，另外也有樓高5至7樓華廈，多2房或2+1房產品，以相對親民的600萬元總價，吸引首購族群買氣。