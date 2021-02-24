房市／汐科站受惠疫情 資金留在當地買房
財經中心/綜合報導
2021-02-24 18:30:00
汐科火車站前站向來為區域的熱門交易區域，在地房仲表示，疫情爆發以來，台灣反因防疫嚴謹、生活如常，成為台商、外商資金回流布局的重點，而汐科火車站鄰近經貿園區，成為園區許多跨國高階主管、上班族就近購屋的首選，去（109）年下旬，指標社區從每坪33萬以下，價格上揚至每坪35至38萬。
新北市政府近年發展大汐止經貿園區，打造生技、ICT、雲端科技及物流產業為主的新產業聚落，目前已有緯創軟體、精華光學、宏碁電腦等大型企業進駐；企業的人口紅利也影響房市，根據信義房屋統計火車站周邊實價資料，汐科火車站去(109)年全年周邊的住宅均價為32.58萬，與前年同期住宅均價30.66相比，成長6%。對此，信義房屋汐科店專案經理曾瀚冊表示，汐科火車站後站有一條通道，可通至汐止經貿園區、遠雄購物中心，許多園區的上班族、高階主管因地利之便就近在汐止購屋；尤其經貿園區有許多跨國企業，而台灣為全球防疫嚴謹的國家，疫情也較不影響日常生活，因此台商資金回流，也增加置產意願。其次，內湖、南港的房市也有帶動效應，曾瀚冊表示，尤其南港的房市熱度佳，汐科火車站周邊為最近南港展覽館的一站，拉抬效應首當其衝，也因民生汐止線、基隆捷運等交通建設拉抬，屋主對當地發展較有信心，也提高售價。在汐科火車站前站多為20多年的中古電梯大樓，前年兩房產品一坪33萬以下，去年下半年指名度高，兩房房型每坪單價35至38萬，三房房型32至35萬。