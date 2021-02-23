擅離3分鐘遭罰10萬 行政執行署：強力執行遏止疫情擴散
記者李春台/桃園報導
2021-02-23 21:14:57
法務部行政執行署桃園分署今(23)日執行「防疫案件罰鍰專案」，兵分4路前往平鎮、桃園、龜山及中壢，共查封3筆土地、3筆建物，其中家住平鎮的許姓男子因在居家檢疫期間，擅離處所至社區頂樓3分鐘，就遭罰10萬元，執行人員到場查封房子時，因其現在大陸，經社區管理員通知，允諾2周內繳清罰款。
桃園分署指出，家住平鎮區的許姓男子在居家檢疫期間搭電梯至社區頂樓，僅離開居檢處所3分鐘的時間，遭罰新台幣10萬元，因逾期未繳被移送執行，今執行人員前往查封時，許男不在場，社區管理員表示許男現在人在大陸，將房子出租，經管理員傳訊通知房子要被查封，許男隨即致電執行人員表示已請台灣的親友於2週內繳清欠款。 另外一名住在桃園區的陳姓女子因擅離居家檢疫處所6小時，遭罰30萬元，但該女質疑處罰對象有誤拒繳罰款，執行人員告知若認為處分有違法或不當，可依行政救濟途徑救濟，在溝通後，陳女同意讓桃園分署執行查封。另住在龜山區的一對夫妻，先生在居檢期間2度外出到公園散步，妻子也同樣在居檢期間擅離住所，分別遭罰15萬元及10萬元，由於執行時2人均不在場，執行人員當場在大門貼上查封公告。而在中壢區經營小吃店的游姓男子，因未繳交違反居檢規定罰款，執行人員前往小吃店執行，經與店內員工溝通後，當場繳納1萬元，其餘的9萬元則申請分期繳納。桃園分署再次提醒民眾，為保障全民健康安全，應配合政府防疫措施，依法應居家檢疫者，檢疫期間不得擅離居檢處所，如因而違規，遭處罰鍰，桃園分署必將強力執行，以遏止疫情擴散。
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