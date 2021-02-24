不是艸！媽檢查作業驚見「萬字部首」懵了 正解讓網驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 11:45:51
大多數台灣人在求學過程中，都有學「部首」的經歷。不過，近日就有網友分享，自己在幫小學兒子在檢查作業時，發現「萬」字的部首怪怪的，結果才發現竟不是「艸」部，讓她相當驚訝，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，在幫兒子檢查學校作業時，發現有個字的部首怪怪的，從照片中可以看到，作業簿上寫著「獅、袋、旋、律、萬、邀」，除了寫字之外，還要在每個字下面寫下部首，但她看到「萬」字的部首時，瞬間疑惑了一下。原PO指出，她一開始看到的時候，還以為是兒子寫錯，因為一直以來她都以為「萬」是田部或是艸部，但兒子的作業本上卻寫著禸（ㄖㄡˊ）部，這讓她忍不住驚嘆「禸是什麼東西？」許多網友看到也相當驚訝，「竟然是禸，長知識了」、「完全沒印象小時候有學過這個部首」、「我記得以前不是草嗎？ 我記錯了嗎」、「萬居然不是艸部」、「不是艸？真的假的，我要回去重讀國小了嗎」、「我姓萬，我也以為萬的部首是艸」、「好特別喔，現在才知道耶」。事實上，根據《教育部重編國語辭典修訂本》上查到的「萬」字，也確實是禸部，並不是大家認為的艸部、田部，而禸部單一字解釋的話則有動詞之意，意指野獸踐踏地面，名詞之義則就是部首。（編輯：許智超）