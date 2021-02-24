平價牛排點5分熟不行？饕客揭「暗黑真相」：一堆人吃錯
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 13:14:26
「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座，而牛排對大的特色在於能依照個人口感喜好選擇熟度，一般分為3、5、7分熟以及全熟，不過知名美食部落客《小乾倩倩的美食遊戲》就分享了平價牛排的秘密，更直言「一堆人吃平價牛排都點錯！全熟才是內行人的點法」。
《小乾倩倩的美食遊戲》表示，市面上的牛排品質參差不齊，有的牛排的價格可以到幾千塊錢一塊，但有的只需要幾百甚至幾十塊就買得到，那麼，這些便宜的牛排餐館賣的牛排真的能吃嗎？「答案是可以，這些牛排確實也是牛肉做成的，但是並非原切牛肉，而是當一頭牛在屠宰場加工的過程中產生的那些碎肉組合合成，也就是所謂的組合肉，但這些碎肉一般賣不出好價錢，而是才會加上食用膠水將他們重新做成肉排的樣子，以提高牛隻的利用率」。《小乾倩倩的美食遊戲》提到，而雖然這樣做成的牛排可以吃，但要記得，這樣的「牛排一定要點全熟」，雖然我們看過很多三分、五分熟的牛排做法，但這些熟度都是針對高價的原切牛排，他們只需要將外面煎出香味，確保外面的牛肉被殺菌即可。「但是組合牛肉一定要煎熟，因為本來附著在牛肉外部的細菌，因為被切碎重組，細菌已經從外部跑到內部，一定要煎烤到全熟，保證肉的外部和內部都被高溫殺菌才可以」下次去吃平價牛排時，如果親友點全熟的話，千萬不要笑他，因為他才是真的內行人！（編輯：張嘉哲）