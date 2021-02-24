帶手做年糕回家過年！媽急拿10元破煞 真相網愣：我不知
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 14:31:44
台灣的習俗禮儀總是特別多，若是不知情不小心觸犯禁忌，是會讓現場氣氛尷尬、失禮甚至導致對方生氣。對此，就有名人妻在過年和婆婆手做「黑糖年糕」，分送給親友也帶了不少回娘家，結果媽媽私下跟她說，這樣是非常觸霉頭的，讓她相當驚訝，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，她過年和婆婆做了一些手工年糕，也送一些回娘家分享喜氣，當時媽媽開心地收下，但昨天才私底下偷偷告訴她，嫁出去的女兒，不能分享自己做的年糕回娘家，因為是「家有白事，出嫁女兒才會送年糕回娘家」。所以這項習俗就衍伸到大多數人，送禮都會避開甜口味的年糕，以免被對方誤會，後來原PO也跟媽媽收了10元來破俗，這讓她忍不住說「我被這習俗惹得滿想翻桌了，有人聽過這個習俗嗎？」許多網友看完也紛紛回應，「我也不知道欸」、「沒聽過耶，可是過年要拜拜的年糕也是出嫁的姐姐買的呀」、「送個年糕，原來這麼多規矩」、「以前都沒聽說過這習俗欸」、「習俗還是要問清楚，尊重受禮者的禁忌」、「長知識了，我下次會注意的」、「台灣人禁忌超多」、「傻眼我一直送啊....還是我媽也不知道這習俗」。不過，也有人聽過長輩的叮嚀，「還有粽子，一樣的不能送」、「傳統習俗上確實有如此一説，常常會以酌收小錢表示是買賣而非用送的，以免觸霉頭」、「確實是有這個習俗在，家中有白事時因為不能炊粿跟綁粽」、「我的長輩確實是這樣，什麼的都會讓我帶回娘家，唯獨年糕不會」、「是有這習俗沒錯，連粽子好像都不行送」。（編輯：許智超）