「降雨機率」的真實意義？她驚搞錯30年 氣象專家解答了
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 15:21:38
許多民眾的每日例行公事就是檢查隔天的天氣預報，尤其降雨機率更會重點確認，畢竟沒人想被淋成落湯雞。但你確定自己知道降雨機率的「真實意義」嗎？國外有位女網友就驚呼自己「搞錯降雨機率30幾年」，說法引發熱議，更釣出氣象專家回應。
國外有位女網友在抖音分享了一支影片，影片中一位女子暢談自己「最近才發現一直搞錯的事情」，她舉的例子是「降雨機率」，該女子表示活了30幾年一直以為如果降雨機率為30％，指的是「有30％的機率會下雨」。但最近才知道降雨機率30％其實是指某地區「一定會下雨，但只會出現在30％的區域」，這個發現讓她大呼驚奇，直呼「難道我是唯一不知道這件事的大人嗎？」不過「降雨機率」的意義真的如該女子所解釋嗎？對此，氣象專家彭啟明今（24）日也在臉書發文表示，很多人看到那則影片不禁好奇，降雨機率真的是「有多少％的區域會下雨」嗎？彭啟明指出，其實降雨機率在國際上有兩種算法，第一種是像那女子所說的，在一個區域內「有多少％的面積會下雨」，第二種則是比較多人所以為的，在某特定地點，「有多少％的機率會下雨」。彭啟明強調，隨著氣象科技、氣象預報的技術不斷精進，現在的預報都可以「點位」來做預報了，因此目前世界上大多數的氣象局、氣象機構，所定義的降雨機率，都是第二種「有多少％的機率會下雨」。但彭啟明也補充說明，還是有某些特殊的地方或用途，會使用第一種「有多少％的面積會下雨」的降雨機率，不過真的很少很少，基本上各國氣象局都是採用第二種定義。（編輯：倪浩軒）