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半夜點飲料按1選項！男臉綠「錯過正妹」　看完發票哭了

編輯中心/綜合報導

2021-02-24 17:25:03

▲有網友透露外送員送餐到達的時候滿手都是血，讓他嚇壞了。請對方去看醫生，外送員卻回答「要回去外送」。（示意圖／翻攝自 UberEats 官網）
▲在路上時不時就能看到外送員的身影。（示意圖／翻攝自 UberEats 官網）
外送平台近幾年來發展越趨完善，不僅生鮮超市及多種熱食、飲料也都有送上門，而即便在深夜時間，仍舊可以點到有營業的店家來當宵夜，非常方便，也深受大眾喜愛。近日，就有網友分享自己深夜想點手搖來喝，沒想到因為按了「一選項」，竟然錯過正妹外送員，貼文引發熱議。
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原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「半夜想喝仙草凍奶茶，想說來幫夥伴衝個趟獎好了，結果居然來個大正妹夥伴（看到照片），凌晨一點還在跑外送真是難得一見.....可惜我按了放在門口的選項沒得和夥伴聊到天」。
▲網友分享半夜點餐時因為按「餐點放在門口」的選項，導致錯過與正妹外送員的機會。（圖／UberEats全台討論區）
▲網友分享半夜點餐時因為按「餐點放在門口」的選項，導致錯過與正妹外送員聊天的機會。（圖／UberEats全台討論區）
原PO隨後提到「取餐之後看了一下發票發現這號碼也太少見了吧！會不會我的運氣全部都用在這了啦QQ」只見貼出的發票照片中「上頭數字寫著KM-10199999」末五碼全部都是9，確實是相當少見的數字。
貼文一出，網友紛紛回應「運氣真的都用在不會中的發票上.....」、「這世界上還有人相信照片？沒見到都是假的」、「不一定是同人，我有時候取餐都會收到共用帳號的，女帳男送，男帳女送」、「照片是正妹，來的也許是鬍渣男而已」、「結果其實是男朋友代送而已，不用想太多，倒是你這張發票等於是廢紙，這樣算衰吧XD」。（編輯：張嘉哲）
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