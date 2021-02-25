房市／學校多！高雄這商圈低總價店面搶手
財經中心/綜合報導
2021-02-25 08:30:00
高雄大昌生活圈人口稠密又有多所學校，能穩定支撐民生所需店家經營，店面不愁沒有業者承租，再加上屬早期發展商圈，店面總價相對容易入手，以3000萬內交易占大宗，投報率約3%，吸引在地置產客或有自用營業需求的買方。
去（109）年至今台灣整體房市熱絡，市場上游資多，大昌生活圈周邊有大順陸橋拆除、鐵路地下化新設通勤車站等建設議題，未來還有輕軌第二階段、捷運黃線行經，也是刺激交易價量在穩定中持續成長的原因。實價登錄揭露，三民區的大昌生活圈歷年「店面」交易約在5至12筆之間，其中，總價小於3000萬的物件，每年都在6至9成間。信義房屋大昌覺民店專員邱彥儒表示，大昌生活圈內居住人口本就稠密，且有高雄科大、高雄高工、育英醫專、樹德家商等多所大專技職院校，另有陽明國小、正興國小、民族國中等知名學區，穩定的消費力道支撐店家經營，使店面交易買氣相當穩定。只要是面寬5米以上，位於正路正街如大昌二路、義華路、陽明路等，無論「透店」或「樓店」都頗搶手，主要是買方購入店面後，不愁沒有電信業者、診所、連鎖餐飲等民生必需行業的店家承租。邱彥儒進一步說明，大昌生活圈屬於較早發展的商圈，房地產價格不像新興重劃區炒得那麼高，因此，釋出的店面總價大約落在2000至6000萬居多，其中又以2000至3000萬的透店、樓店最受歡迎。租金行情方面，若位於最熱鬧的正路上，1樓店面單層租金每月可達3至6萬，但若是面寬大、條件好的店面，月租約8至10萬，而較沒有這麼熱鬧的路段，3、4樓的透天整棟月租金約3至5萬左右，由於投報率約3%，能吸引在地置產客買來收租，也有不少人為了自用營業而購入。特別的是，由於位處市中心，又有許多學校，衍生上班族和學生的租屋需求，大昌生活圈不少透天1樓租做店面，2至4樓則規劃分租雅房或套房，每間雅房每月租金約3至5000元，套房則約5000至1萬都有。