爽搭客運遇「1狀況」！女轉頭爆嗆 乘客開戰：高鐵也是
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 07:15:57｜2021-02-25 07:16:04
台灣大眾運輸工具有許多種，不少人為省錢，就會選擇搭乘客運南北往來，但近日一名網友分享搭客運時遇到「極不舒服的狀況」，讓她氣得直接轉頭飆罵，沒想到對方的反應讓她瞬間臉綠，貼文引發廣大迴響。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出，昨天在坐往台北的客運時，後方女乘客一直踢我的椅背，我真的感到很不舒服，就轉頭直接嗆她「你可以不要一直抵著我的椅背嗎？不是只有你有繳錢」沒想到，女乘客聽完之後僅冷冷地笑了一聲，就不再回應。「假設這位長腿妹空間不足，可以好好跟我說，而不是一直踢一直踹，這樣真的很沒禮貌也沒家教，當下我不想大吵或找司機什麼的，還好車子有其他位置我就直接換了，但只能說歹年冬搞肖郎！」貼文一出，網友紛紛回應「其實我也不喜歡前面的把椅子壓下來，後面的空間就被壓縮掉了，但我也不會亂踹啦」、「高鐵也會這樣....空間太小」、「其實不懂空間小為何還要設計椅子能往後，不必要的紛爭」、「維持自己權益很重要，但你應該真的影響到人家了」、「高鐵也常常遇到這種尷尬的事...」；不過，也有網友認為「椅背可以往後就是設計，原PO只是行使權力，是那位小姐可以開口反應吧」、「椅子本來就可以拉到底，怎麼不是檢討空間設計呀」。（編輯：張嘉哲）