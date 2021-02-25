美FDA指嬌生新冠疫苗「安全有效」 有望下週分發400萬劑
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-25 10:32:41
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情隨著疫苗推出看似出現轉機，美國食品藥品監督管理局（FDA）當地時間週三（24）公布嬌生（Johnson & Johnson）研製的單劑新冠疫苗可有效預防COVID-19，有望在近期獲得批准使用。新冠疫苗好消息傳出，美國股市也出現反彈上漲。
據美國媒體報導，FDA官員指，嬌生研製的新冠疫苗經過試驗後，確認為是「安全有效的」，接種嬌生疫苗後14天可產生保護力，但在接種後28天時對重症的防護效果更好。對於防範中、重症，嬌生疫苗的效力大約在66%，防範嚴重感染則有85%的效力。保存方面，嬌生疫苗可在冰箱溫度（約攝氏2度至8度）中保存3個月，相較於輝瑞疫苗必須保存在攝氏零下70度的超低溫、莫德納疫苗需保存在攝氏零下20度，嬌生在儲存上更加便利。同時，FDA官員樂觀表示，由於嬌生疫苗只需接種1劑，有望幫助加快疫苗接種的速度。對嬌生疫苗的批准，專家諮詢會議將在週五（26）召開，去年美國FDA批准輝瑞／BioNTech疫苗、莫德納（Moderna）疫苗皆有參考專家小組的見解。白宮總統顧問齊恩特（Jeff Zients）表示，若FDA批准嬌生疫苗，政府將會在下週分發300萬至400萬劑。有關新冠疫苗的好消息傳出，美股也出現反彈，道瓊指數收報31961點，上升424點（1.35%）、標準普爾收報3,925點，上升44點（1.14%）、納斯達克收報13597點，上升132點（0.99%）。
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