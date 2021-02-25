深夜趕搭末班火車！乘客「一動作」她看愣：原來可以這樣
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 11:09:39
近年來台灣大眾交通工具逐漸發達，火車也成為不少民眾往來、移動的大眾運輸工具。然而，就有一名女網友指出，某天搭乘末班火車回家時，一上車卻看到乘客「一行為」，讓她臉綠呼籲大眾「做一個有公德心的人！」
原PO於《Dcard》上以《原來火車沒人可以這樣》為題發文，表示自己某天趕搭末班火車回家，結果一上車就發現對面的乘客坐著時，直接將腳放在椅子上，「旁邊的阿姨也把腳跨上去，只是鞋子沒放上去，晚上會有人清潔椅墊嗎？不然我都要再三檢查才敢坐了⋯。」她也透露，原PO指出先前也曾遇過這種情況，當時她就笑笑地上前提醒陌生人，「結果他兇我，後來我就偷偷聯絡了車長，車長來了之後，他有把腳放下來，但車長走了沒多久又放回去。」文末她亦呼籲大眾，「希望大家搭乘大眾交通工具的時候，能多替下一個使用的人著想，做一個有公德心的人。」貼文一曝光，就引來許多網友紛紛留言，「有夠沒水準==」、「你沒看到的時候更髒，有公德心，地上就不會一堆垃圾煙蒂」、「為什麼要別人提醒，這種基本禮貌還需要別人告知不能這樣做哦？」、「沒水準...把腳放下來還需要有人跟他說嗎？這不是常識嗎...」、「真的一堆人會這樣欸...」。（編輯：陳雅雲）