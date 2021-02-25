日本什麼食物不踩雷？老饕「答案」一面倒：不好吃會被罵
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 12:36:37
台灣人不僅喜歡到日本旅遊，許多人更對日本美食愛不釋手，然而這兩年碰上疫情沒辦法出國，不過仍有很多人在討論日本。對此，就有網友好奇提問，「日本什麼食物絕對不會踩到雷？」貼文一出也引起網友熱烈的討論。
原PO在《PTT》表示，如果世界疫情有控制住的話，許多民眾都很期待再開放出國，那台灣人首選的旅遊勝地絕對是日本、韓國，這讓他忍不住想問「去日本玩，選擇食物的時候，選擇什麼不會踩到雷呢？」許多網友看完都認為，是亞洲人最愛的主食「白飯」，「真的是白飯，感覺是飯弄難吃會被罵翻的地方」、「米飯類！日本米是世界一級棒的好吃，狂勝東南亞的米」、「日本雷店超多，但白飯真的是沒被雷過」、「白飯，在日本店家若白飯都煮不好就別想有客人」、「日本的白飯真的好吃」。另外，也有人提到日本很雷的食物，「餃子嗎？日本煎餃聽說台灣人會吃不慣」、「牛奶雷爆了，你去日本一定不要看他便宜就買來喝」、「日本的炸雞別說笑了，有夠難吃的粉一堆」、「醬油糰子吧，醬汁又鹹又甜，真的母湯」、「章魚燒，日本的口感偏軟爛」。（編輯：許智超）
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