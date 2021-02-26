iRent讓妳與姐妹們說走就走　出遊購物超方便

好想進階成為有車族！無論是上下班通勤，還是假日出遊趴趴走，甚至想去大賣場採買、和閨密出去逛街喝咖啡、帶家人一起去山上看櫻花，一般大眾運輸不易前往的地方，有車真的比較方便！不過還沒存夠錢買車，或是平時不太需要用車，但臨時有用車需求，該怎麼辦？隨著共享經濟越來越蓬勃發展，全台唯一同時提供共享汽機車租借服務的iRent，成為許多人臨時用車的救星！

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只要下載註冊登入iRent的App，提供24小時服務，不論任何時候想租用機車還是汽車，在同一個介面操作就能隨租隨還，非常方便。網友JC分享看完午夜場電影後，發生車子拋錨無法發動的突發狀況，她立刻打開iRent App找到附近的車輛租用，才平安順利回家。

而且iRent在全台各地都設有租借站，最適合當作國內旅遊的交通代步工具了！臨時想來趟說走就走的小旅行，只要打開App，找到附近的租借站，就可以租台車去閨蜜家接人，「走！去看風景喝咖啡吧！不要再說沒車去不了！」無論是逛街、喝咖啡，還是前往熱門打卡景點，只要打開iRent App，24小時隨租隨還，跑點遊玩超方便！

▲有了iRent，和姊妹們臨時來趟說走就走的小旅行，或是逛街喝咖啡，行動自如超方便！（圖／資料照片）

哪個女生不愛血拚？無論是逛街購物，還是去大賣場補充生活日常用品，雙手大包小包的擠公車、捷運好狼狽，萬一住的地方離車站還有一段距離，那就更麻煩了！iRent非常貼心地為大家解決這樣的困擾，除了「同站租還」外，更針對雙北、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄，推出共享汽車「路邊租還」服務，特別適合臨時有大量採買需求的妳！

實際訪問網友糖糖：「每次看到網路社團討論的熱門限定商品，就忍不住被燒到好想立刻衝去購買，但都得等到有車的親友有空一起去，又好擔心限量商品賣完。我超推薦使用iRent路邊隨租隨還，馬上租馬上開，直接把東西載回家！只要附近開放區域內有路邊公有停車格，以及合法免費停車處、白線區域就可停車歸還，再也不用擔心限量商品完售一空！」

她更大讚全新版iRent App擴增了新服務，在APP內就可直接加購「汽車安心服務」，若駕車時不幸發生碰撞意外，可享免車損自負額 ，車輛維修期間也不需要賠償營業損失，且APP介面操作更直覺、更容易上手。

▲去賣場採購大包小包，利用iRent路邊租還省時又省事。（圖／資料照片）

除了汽車，iRent在六都及宜蘭也可以租用機車喔！雖然在都市裡，大眾運輸網路已經相當發達，但是有時候拜訪客戶、去其他地方開會，不見得都剛好在車站附近，這時候就可以在車站附近搭配iRent電動機車轉乘代步，使用方式就跟普通機車一樣，非常簡單容易。座位行李箱一打開，裡面配有兩頂安全帽（其中一頂還有面罩，好貼心！），還有附上一次性使用的內裡頭套，安全與衛生兼顧。iRent全部使用電動機車，以分鐘計費，一樣路邊就能還超便利！

▲iRent在六都及宜蘭也可以租用機車代步，無論作為通勤，或是前往大眾交通工具到不了的地方都很方便。（圖／資料照片）

追求獨立自主的現代女生，在生活上更在乎行動力與自由性。有了iRent，不必老是等待或依賴他人，隨時都能租用機車或汽車，想去哪裡就去哪裡，行動自由自在不設限，生活變得更加豐富多采多姿！而且透過好友分享兌換碼，雙方都獲得免費租車時數，所以快快下載App，馬上開始享受「全台灣都有我的車車」的便利生活吧！