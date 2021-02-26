房市／電梯大樓最便宜樓層 竟非4樓！
財經中心/綜合報導
2021-02-26 08:30:00
購買電梯大樓常見的說法是2樓最便宜，不過真是如此嗎？房市專家表示，無論是中古屋或新成屋，房價普遍定價原則是樓層越高、定價越高，確實2樓的房價最便宜，價格彈性也越大，主因與採光、通風、安全和隱私等購買抗性有關。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，電梯大樓普遍的定價規則是樓層越高、定價越高，排除電梯大樓一樓因多是店面的因素，因此房價最低普遍是2樓。過去2樓最常見的購買抗性為是水管、糞管轉折處，馬桶容易堵塞，郎美囡表示，屋齡10年以上的電梯大樓確實容易有這樣的情形，但隨著現在的建築工法精進，屋齡10年內的電梯大樓已較少出現這樣的情形。信義房屋代銷事業部研展組經理楊國昌也說明，即使現今因建築工法的改善，新大樓2樓已不太堵水管，但因為「建築物的管線轉折處在2樓」，這樣的印象已深植消費者心中，消費者選擇還是會盡量避免2樓，因此2樓的價格確實比較彈性，談價空間大，優惠也可能爭取較多，例如多送家電等。除了易堵水管等抗性，郎美囡表示，2樓仍有採光、通風較不佳等條件，令消費者卻步，楊國昌也說明，電梯大樓的1、2樓因近中庭，較為吵雜，有些人會有住家安全、隱私的疑慮，而部分的2樓戶別則是近車道，因此噪音多，夜間也易感受車輛行經的震動。至於過去老一輩因為民俗考量，4樓諧音等同「死」，認為不吉利，是否影響房價？楊國昌說明，現在年輕人大多不在意，除非格局真的很差，才有談價空間；郎美囡也補充，民俗考量影響房價的情形較小，房價還是與樓層有正相關，例如4樓雖然諧音較不吉利，但房價仍比2樓稍高，反之，若8樓與其他高樓層相比，也不會因諧音較吉利，8樓的售價就較高。