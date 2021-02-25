超商門口出現工作靴！過來人曝「真實心聲」 全場讚體貼
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 17:33:38
職業不分貴賤，各行各業都有辛勞之處。近日，就有網友分享一張照片，只見超商店門口旁邊，竟擺著一雙沾滿泥的做工鞋，讓他不禁直呼「現在的人超有禮貌」，並拍下上網分享，貼文一出也讓許多網友讚賞這位工人的體貼。
原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，只見他拍下超商店門口，而門上還貼著新品發售、最新資訊等海報，地上還鋪著灰色的踩腳墊，看似沒有什麼奇特的地方，但仔細一看就會發現，地毯旁邊放著一雙黑色的膠面工作靴，看起來沾滿了泥沙。原PO發覺，原來是有工人要進超商買東西，因為怕雨鞋會弄髒地板，所以就把鞋子脫在腳踏墊一旁，這暖心的行為也讓他忍不住說，「現在的人超有禮貌」。貼文一出，就有網友解釋，「以前在工地打工，中午跟師傅出去吃飯，要去超商買飲料時，他們也會把鞋脫下來，說怕鞋子太髒，踩進去會讓店員拖地」。許多網友看到也紛紛回應，「做工的人的體貼啊」、「這真的值得表揚（來自小7本人的心聲)」、「很替他人著想，心地很善良」、「他們很有禮貌的怕用髒了店家的地板」、「之前遇到一個做工地的來辦事情，請他坐下，他堅持不要，說會弄髒我們的椅子」、「這就是人少有的貼心」。另外，也有做工的人說，「我從工地出來也會，脫鞋把腳擦乾淨才踩進去，褲子髒的話也會脫掉」、「之前的工地地上都是廢土，鞋子都卡一堆，進超商之前幾個人在門口跳踢踏舞」、「之前工地忙完下班買東西要付錢的時候，也會盡量避開碰到店員的手」。（編輯：許智超）