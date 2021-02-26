房市／北市親民路段在北投 套房500萬
財經中心/綜合報導
2021-02-26 18:00:00
北投為台北市房價較親民區域，根據北市統計2020年中古屋40條熱門交易路段，溫泉路連5年上榜且3年皆為北市最便宜路段，均價38萬；在地房仲表示，溫泉路長度較長，前後價位落差大，同一條路的單價可依離商圈遠近、產品類型不同差至30萬，在溫泉路底端，可買得到總價500萬的溫泉套房。
台北市地政局2020年統計北市中古屋40條熱門交易路段，扣除透天厝、店面、特殊交易以及1樓的交易後，計算出該路段均價，北投的溫泉路連續5年上榜。溫泉路位置位於新北投與北投捷運站之間，溫泉路為有坡度地形的區塊，多為四米到六米的巷道，多為公寓及華廈集合式住宅，新建案不多。信義房屋北投捷運店店長范哲瑋表示，從溫泉路開端一直到溫泉路底端的價差很大，像是溫泉路的開端因為較近市區商圈，因此電梯大樓單價約落在50-60萬間。范哲瑋進一步表示，溫泉路尾端已近山邊，離市區較遠，需要騎車或是開車才能到達，多為屋齡3、40年的公寓、電梯大樓，因此單價較低，公寓單價約20萬，電梯大樓單價約30萬，可買到總價500萬的套房。於溫泉路開端購屋的族群大多是在地換屋居多，溫泉路尾端則有一些因為房價考量的跨區族群，不過因溫泉路尾端的房屋屋齡老舊，又離商圈、捷運站較遠，因此也會是購屋的抗性之一。溫泉路有部分巷弄是規劃套房的度假產品，每坪45至55萬，總價700萬，小坪數、低總價，范哲瑋表示，北投有許多退休族群，喜歡住北投，有山、有公園，又能泡溫泉。