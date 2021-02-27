房市／掌握小孩房裝潢三重點 一路用到大
財經中心/綜合報導
2021-02-27 08:30:00
隨著家中小孩長大，小孩的房間也要隨著成長階段調整，專家表示，小孩房首重安全、機能、採光，再謹記「使用系統櫃」、「減少木作」、「盡量DIY」等重點，小孩房才不用花費太多金錢，從小到大都實用。
信義居家表示，小孩房通常分為三個階段，有0歲至3歲的嬰兒房、4歲至9歲的小孩房、9歲以上的大孩房；嬰兒房首重安全性，最好採用無甲醛環保建材，而窗戶應裝上窗簾，避免陽光直射在小孩身上，布置、燈光也應盡量採用較柔和顏色，有效穩定嬰兒心情，床的四周可鋪上軟墊，避免嬰兒墜落的危險。小孩房的階段則重機能性，孩子的玩具、雜物很多，信義居家建議，可以放置收納櫃培養小孩的收納習慣，值得注意的是收納櫃高度最好在90公分左右，桌櫃角不宜太尖銳，需留意窗戶下別放櫃子，避免孩子攀爬掉出窗外，窗簾的拉繩也要收妥。９歲的大童開始做功課，因此大孩房室內燈光、採光特別重要，為了避免小孩過度使用電腦，可另闢公共空間放置電腦，家長陪同小孩上網學習；信義居家表示，小孩房布置以活動家具為主，盡量不要釘死，桌子、櫃子不符使用時，可以隨時更動；不過可移動式的家具，仍需要固定，以免產生危險。另外，信義居家建議，以系統櫃來擴充收納空間取代木作櫃，優點是只在室內組裝跟裁切，減少灰塵，未來也可隨小孩需求將高櫃改裝成衣櫃等；另外，不做木作天花板加嵌燈，改以立燈、吊燈、吸頂燈等燈具，每坪至少可省下3千至5千的木作費用；室內布置多DIY，以小孩的畫作來布置，既有個人風格，又可節省裝潢費用。