房市／牙膏讓人意想不到 隱藏8招清潔妙方
財經中心/綜合報導
2021-02-28 08:30:00
每個人的家中或多或少都有旅行用牙膏條，或是遺忘在櫃子角落的過期牙膏，也是清潔好物，專家表示，牙膏是非常萬用的清潔劑，除了刷牙，還有其他妙用，包含清潔車燈、除牆壁塗鴉、清理熨斗、清理家電外殼和冰箱邊條等。
信義居家表示，手機螢幕容易沾上指紋、油脂，牙膏的妙用一是以抹布沾上少許牙膏，就能將手機螢幕清潔乾淨、明亮，妙用二是清潔熨斗、水龍頭，熨斗久用後、金屬表面會有淡淡的一層汙垢，水龍頭長期使用也會產生水垢和其它髒污，只要擠一點牙膏、再以牙刷再加上乾布清潔，即能亮麗如新。妙用三是除牆上塗鴉，信義居家表示，小朋友最喜歡趁大人不注意時、在牆上塗鴉即興創作，將牙膏塗在擦手紙或白布上，再來回擦拭牆面即可輕鬆去除；妙用四是除杯子汙垢，茶杯、咖啡杯特別容易留下污漬，用牙膏來對付咖啡、茶垢也沒問題，將牙膏擠上菜瓜布，以較粗糙那面清潔，磨砂效果可輕鬆去除污垢。信義居家表示，妙用五是清潔車燈，車子的頭燈在風吹日曬下，很容易就覆著一層污垢，用塊布沾上牙膏來回擦拭幾下，頭燈又恢復閃亮；妙用六是刀具清潔，像是削皮刀等家家必備的刀具，清潔上卻十分麻煩，一不小心可能會割傷手。不妨在牙刷上擠一些牙膏，小心擦拭後，即可安全地完成清潔。妙用七是家電外殼，信義居家表示，不只金屬材質，風扇、遙控器及家中開關等塑膠外殼，也可以利用牙膏清潔；妙用八是冰箱邊條清潔，冰箱邊條是冰箱保冷的重要角色，因此一定要好好維護，別等到發霉才清潔。