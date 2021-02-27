日本創意水杯藏可愛玄機　倒入冰水呈現超美景色

根據The China Post報導，隨著日本進入大家每年最期待的櫻花季，許多企業便開始將經典的粉色花瓣嵌入春季商品中。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本廠商「丸モ高木陶器」也抓準時機，推出了溫度偵測水杯和餐盤，讓容器被裝滿時展現絕美櫻花樹。▲日本廠商「丸モ高木陶器」也抓準時機推出了溫度偵測水杯和餐盤。（圖／取自Marumo Takagi Instagram）此稱「冷感富士山」的設計呈現了富士山的線條，並將具代表性的「紅日」當其背景。在圖案的左下角處，一顆全白的櫻花樹隱約綻放著。然而，只要你倒入低於17度的冷飲，花瓣會隨即轉為粉色，而富士山也會漸漸變藍，襯托出它高聳的山頂。▲只要你倒入低於17度的冷飲，花瓣會隨即轉為粉色，而富士山也會漸漸變藍，襯托出它高聳的山頂。(圖／取自Marumo Takagi官網）根據丸モ高木陶器官網所述，兩組為一套的餐飲具組合售價新台幣865元左右。當地日本媒體也透露，因為廠商只做223組，有興趣的朋友要買要快。更多新聞請看The China Post老外捕捉超閃亮基隆建築 網友讚：美國50年代場景台灣犬遇外國人超驚嚇！尷尬微笑表情讓網友笑瘋日本貓皇遇強震驚恐表情爆紅！下一秒超傲嬌反應網友笑翻