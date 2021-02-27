日本創意水杯藏可愛玄機　倒入冰水呈現超美景色

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▲日本廠商「丸モ高木陶器」也抓準時機推出了溫度偵測水杯和餐盤。（圖／取自Marumo Takagi Instagram）

在圖案的左下角處，一顆全白的櫻花樹隱約綻放著。然而，只要你倒入低於17度的冷飲，花瓣會隨即轉為粉色，而富士山也會漸漸變藍，襯托出它高聳的山頂。

▲只要你倒入低於17度的冷飲，花瓣會隨即轉為粉色，而富士山也會漸漸變藍，襯托出它高聳的山頂。(圖／取自Marumo Takagi官網）

根據丸モ高木陶器官網所述，兩組為一套的餐飲具組合售價新台幣865元左右。