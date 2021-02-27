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日本創意水杯藏可愛玄機　倒入冰水呈現超美景色

The China Post/綜合報導

2021-02-27 23:30:00

▲隨著日本進入大家每年最期待的櫻花季，許多企業便開始將經典的粉色花瓣嵌入春季商品中。(圖／取自Marumo Takagi官網）
▲隨著日本進入大家每年最期待的櫻花季，許多企業便開始將經典的粉色花瓣嵌入春季商品中。(圖／取自Marumo Takagi官網）
根據The China Post報導，隨著日本進入大家每年最期待的櫻花季，許多企業便開始將經典的粉色花瓣嵌入春季商品中。
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日本廠商「丸モ高木陶器」也抓準時機，推出了溫度偵測水杯和餐盤，讓容器被裝滿時展現絕美櫻花樹。
▲日本廠商「丸モ高木陶器」也抓準時機推出了溫度偵測水杯和餐盤。（圖／取自Marumo
▲日本廠商「丸モ高木陶器」也抓準時機推出了溫度偵測水杯和餐盤。（圖／取自Marumo Takagi Instagram）
此稱「冷感富士山」的設計呈現了富士山的線條，並將具代表性的「紅日」當其背景。
在圖案的左下角處，一顆全白的櫻花樹隱約綻放著。然而，只要你倒入低於17度的冷飲，花瓣會隨即轉為粉色，而富士山也會漸漸變藍，襯托出它高聳的山頂。
▲只要你倒入低於17度的冷飲，花瓣會隨即轉為粉色，而富士山也會漸漸變藍，襯托出它高聳的山頂。(圖／取自Marumo
▲只要你倒入低於17度的冷飲，花瓣會隨即轉為粉色，而富士山也會漸漸變藍，襯托出它高聳的山頂。(圖／取自Marumo Takagi官網）
根據丸モ高木陶器官網所述，兩組為一套的餐飲具組合售價新台幣865元左右。
當地日本媒體也透露，因為廠商只做223組，有興趣的朋友要買要快。
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