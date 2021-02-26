Skoda Fabia大改款上市前暖身，官方試駕活動預見新車樣貌!

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從原廠提供的試駕車照片可發現，四代Fabia的水箱罩尺寸似乎比現行款大了些，兩旁的頭燈輪廓也改成更為細長銳利的樣式，保桿下方也新增有氣流導流口，與新世代Octavia有類似的設計語彙，即便試駕車仍貼滿偽裝貼紙，但已可感受出面容更為霸氣的視覺效果；尾燈造型也變得與Scala頗為類似，不過尾燈下緣角度更為上揚，由外延伸至尾廂的倒L型設計亦強化車部的辨識度，再輔以五幅黑化雙肋式輪圈的搭配下，運動感比起現行款提升好幾個層級。
底盤採用集團新世代小車專用的MQB A0平台打造，4,107mm×1,780mm×1,460的車身尺寸比起現行款大上不少，2,564mm的軸距還比當年的Golf MK4更長，不僅車艙空間更為寬裕，後行李箱的置物容積比起現行款還多出50公升來到380公升，雖然這次未提供內裝照，不過Skoda表示新車將配置10.2吋數位儀表與6.8吋的中控螢幕，透過選配亦可升級為9.2吋，另外在後視鏡上還設計有Type-C的接口作為行車紀錄器的電源提供，安全系統則包含9氣囊、車道維持輔助、緊急煞停、主動巡航輔助等功能。 引擎部分將配置三款動力選項，包含1.0升自然進氣、1.0升渦輪增壓、1.5升渦輪增壓三款，動力輸出落在64匹至147匹馬力之間，搭配的變速箱有5速手排、6速手排及7速雙離合器自排三款，新車預計最快在今年年底或明年初發表，若售價能維持現行區間，相信這款掀背小車的競爭力將相當強勁!