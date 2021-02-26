北部爽吃喜宴「一上菜秒臉綠」！賓客當場嚇呆：算詐騙嗎
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 10:56:07
結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚宴，邀請親朋好友一同慶祝、分享喜悅，其中喜宴中的各道料理，每每都能讓宴客口水直流。不過，就有一名網友以「炸湯圓變成一道菜是不是北部才有？」為題在網路上發文，貼文一出，就引來許多人熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己在北部吃喜宴，沒想到第一道菜就是「花好月圓」，讓他氣炸直呼「這算不算詐騙？？甜點也佔一道菜，而且數量還有限，味道還不如毛豆好嗎！炸湯圓變一道菜的陋習是怎麼來的？」貼文一曝光，就引來許多網友認同直喊，「當成小菜，上菜前就放在桌上我可以接受，正式上菜再端出來，不管有沒有算錢都很奇怪...」、「這個只能當零食，在北部算一道菜」、「炸湯圓算一道菜，遇到都想直接罵髒話」、「這樣算一道坑人又丟臉」。此外，有人透露「北部才有，南部第一道菜都嘛是海鮮冷盤炸八寶或蝦丸花枝丸」、「30年前中部吃辦桌根本沒有炸湯圓當一道菜的傳統」、「北中南還真的沒吃過，但在苗栗喜宴還真的有.....而且有些人會打包回家，做鹹湯圓做成湯」，甚至有網友爆料「湯圓是傳統辦桌的喜氣菜，而且成本便宜」。但亦有人抱持不同看法，直言「我還蠻喜歡吃這個的欸」、「其實我還滿喜歡的，去鹹酥雞店有我都會點…」、「我滿愛的耶！現在越來越精緻，還有餡」、「都會被我吃完」、「我在高雄也吃過阿」。（編輯：陳雅雲）