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「台中vs高雄」哪裡較宜居？他北中南全待過　答案曝光了

編輯中心/綜合報導

2021-02-26 10:57:59

▲專家分析，台中市2021年備受矚目的房市熱區之一為14期重劃區。（圖／NOWnews資料照）
▲高雄與台中哪個縣市比較適合居住？貼文立刻引發網友熱議。圖為台中。（示意圖／NOWnews資料照）
許多人在求學、工作階段離鄉背井到外縣市打拚，近日就有網友在PTT八卦版貼文提到，除了台北以外，常有人會比較高雄和台中這兩個城市，若撇開工作及薪資問題，想詢問有長住過高雄與台中兩地的網友，究竟哪個縣市比較適合居住？貼文立刻引發網友熱議。
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▲中博高架橋完工後，正式取代中博地下道，開始承擔高雄南北交通輸運工作。（圖／高市府提供）
▲高雄與台中哪個縣市比較適合居住？貼文立刻引發網友熱議。圖為高雄。（示意圖／高市府提供）
原PO表示，常有人會比較高雄和台中這兩個城市，問說住哪裡比較好，但自己認為要真的高雄和台中都住過的人回答比較有參考性。他好奇詢問，不論是高雄人去台中讀書、工作；或是台中人去高雄讀書、工作；或是非本地人，但剛好在兩個城市都有久居過的網友，若先不考慮找工作及薪資問題，這兩個城市究竟哪個比較適合居住？
▲高雄與台中哪個縣市比較適合居住？貼文立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲高雄與台中哪個縣市比較適合居住？貼文立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文立刻掀起高度熱議，許多網友支持台中，「台中，城市規畫、空氣、旅遊，都勝過高雄」、「北、中、高都住過，我覺得台中比高雄好」、「台中沒那麼熱，而且去南去北去南投都很方便」、「地理位置來看的話選台中」、「不考慮工作薪資的話其實都不錯，不過台中在中部這就贏了」。
不過，也有網友力挺高雄「台中、高雄都住過10年以上，若純考慮居住環境秒選高雄」、「高雄、台南，南部人都很友善啊」、「台中讀書高雄工作，高雄吧，物價便宜」、「高雄捷運比較方便」、「台中讀書7年，高雄當兵2年，比較喜歡高雄！」、「高雄旅遊比較好吧，不管山海都離市區很近，文藝景點也多」；有部分網友則認為還是台北機能方便「我有朋友北中南高三地都各住過3年以上，最後他選台北」、「我台中四年高雄一年，現在人在台北」、「覺得各有各的優點，其實都可以」。（編輯：賴詠璿）
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