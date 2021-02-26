8年級不爽就離職！男好奇「比7年級勇敢？」 暗黑關鍵曝
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 12:10:51
通常於1981年至1990年出生的人被稱作為7年級生，1991年至2000年的人則被稱為8年級生，而在不同年代長大的人，難免都會有著不同的特點。對此，就有一名網友好奇發問「8年級在職場比7年級勇敢，是真的嗎？」而引起眾多鄉民熱烈討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示「聽過一些消息，8年級生遇到不爽的事情，說不來上班，就直接不來，說檢舉，就去檢舉，七年級比較能忍，簡單來說，8年級在職場，比7年級勇敢」，這就讓他好奇提問「請問這是真的嗎？」問題一曝光，就引來許多人留言，「8年級大好大壞，神的很神，雷的很雷，很多出一張嘴」、「本來就是，一堆七年級被壓榨到不行還不敢吭聲」、「好像是真的耶！八比較敢」、「8年級比較不奴阿！老闆弄他大不了離職，或是拉老闆一起自爆」。不過，也有過來人抱持不同看法，「哪有，一堆比七年級還奴的」、「我七年級我不爽也是不上啊！再面試其他間再上啊= =」、「7年級剛出社會一樣檢舉離職，結果被罵草莓，一樣的事8年級變成勇敢？」、「我看到都出一張嘴欸，簡單的excel都不會…」。此外，亦有網友點出「年齡」為兩個年代的關鍵差異，直言「年輕不喜歡再找不難，年紀大啥不爽都得吞忍，為生活！」、「年紀超過35都一樣啦！八年級老了也是奴啦 」、「7年級10年前也這麼幹過，只能說年輕真好」、「跟年級無關，是年紀，年輕當然敢」、「還沒社會化，再多等幾年」。（編輯：陳雅雲）