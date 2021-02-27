爽搭捷運竟遇「恐怖石像」？乘客一看全臉綠：多到數不清
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 07:00:00
大眾運輸工具發展日趨完善，其中捷運在許多縣市也路線建設，成為不少上班族、學生每天的通勤重要工具。不過，就有網友分享在捷運上總是會遇到「可怕的石像」，其隱喻真相曝光後，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「今天搭個捷運上班，上車的時候發現捷運什麼時候建了兩座石像在車廂裡面，直接擋在門口左右當護法，下車的人都會撞到石像，上車的人也會擠不進去，真的是令我嘖嘖稱奇」。「至於石像是什麼呢？就是那些一直站在門口完全不移動的乘客！」原PO憤怒表示「原本以為只是少數案例，但下車的時候，三個石像擋在我面前使用不動如山，因為是石像連我說不好意思借過一下，也毫無反應，現在捷運上為什麼建了那麼多石像？有八卦嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「這種人真的多到爆，一上車就擠在門口當石像，有夠可怕的」、「那是門神啦」、「我都用手肘推開他們，讓你參考」、「基本上看到石像我都是不客氣撞開他們」、「公車人多時也常遇到這種不站進去死擋住通道的」、「捷運石像真的多到數不清，很傻眼....」、「車廂整個空的一進去立刻當左右護法，講借過也不理真的很誇張」。（編輯：張嘉哲）