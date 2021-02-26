名家論壇》李兆立／了無新意的「在野大聯盟」
文/李兆立
2021-02-26 15:16:53
日前中國國民黨透過自家智庫發出邀請，要在野黨來對談「世代正義」和「居住正義」，最後民眾黨應邀出席，再度點燃「藍白合」和「在野大聯盟」的話題。
這樣的倡議其實不是第一回，早在2020年大選結束後，民眾黨就曾拋出「在野大聯盟」的構想，結果無疾而終。如今一年過去了，這個87%像的倡議，改由國民黨發動，換了議題對談的新包裝，但當初無疾而終的原因，現在改變了嗎？誠然，同為在野黨，在立法院擁有席次的國民黨、民眾黨、時代力量和基進黨，確實都有監督執政黨的天職，但這就足以形成聯盟了嗎？第一，如果要談的是政策推動，那無論誰來邀請，都應該邀請「全部政黨」而非「只邀在野黨」。理由很簡單，畢竟如今擁有執政資源及國家機器的是民進黨，而許多該討論的政策，例如這次的世代正義和居住正義，也都是民進黨過去的重要政見。如果要理性討論政策如何推動，總是要政府給個說法，看到底是哪裡窒礙難行，所以上台後必須髮夾彎，因此實在沒有排除執政黨參與的理由。第二，如果要談的是如何監督，那我們面對的問題其實很單純，只要國民黨回歸理性就好。這題我們其實談了很多次，面對完全執政的民進黨，要阻擋國會多數直接輾壓的唯一方法，就是透過明確的論述來爭取民意支持，才能形成足夠的壓力讓民進黨轉向。然而，國民黨無論是在上一屆的勞基法修惡、前瞻條例，或者這一屆的萊豬等重大議題，都只會用「潑水、拆桌、撒麵粉、倒豬內臟」的方式進行無腦杯葛，結果就是讓理性討論和監督質詢無法在國會正常運作，最後讓執政黨輕騎過關。因此，這點根本不用對談，只要國民黨放棄這種「假杯葛，真放水」的無效監督，立刻就能獲得顯著的改善。問題是，整個社會提醒過多少次，國民黨要改早改了，結果呢？第三，如果要談選舉合作，問題就更大了，價值理念差距如此之大，為了「對抗民進黨」而硬湊在一起，難道選民就會買單嗎？舉例而言，時代力量對於主權和轉型正義的立場，就跟國民黨和民眾黨有相當差距。無論是「九二共識」或「兩岸一家親」，都是時力無法接受的。反過來說，時代力量所主張的轉型正義、國家正常化、華航與護照正名等，也受到國民黨的徹底反對。退一步說，即便各黨願意擱置國家定位的立場歧異，對於經濟發展及民生議題，莫說各黨之間的價值理念依舊差異顯著，連各黨之內都未必有共識。先看國民黨，自從江啟臣主席上任後，就試圖靠攏各種進步議題，結果卻是頻頻上演「中央支持，地方反對」的兩手策略，言行不一致的程度令人咋舌。例如，藻礁公投，國民黨不顧「三接」就是在馬政府任內核定興建，在最後一刻現身挺公投，導致國民黨執政縣市一片靜默，尤其主要替代方案所在地的新北市，動見觀瞻的侯友宜市長卻依舊神隱；又如這次的主題「居住正義」，國民黨日前終於推出「囤房稅」法案，但執政的12縣市卻毫無動靜，彷彿忘記現在就能訂定自治條例來落實囤房稅。同樣的狀況也發生在民眾黨身上，例如日前引發熱議的「明倫社宅案」，為了降低過高的租金，民間團體倡議要「社宅免徵房屋稅及地價稅」，也得到民眾黨支持並提出草案，卻遭到台北市長柯文哲悍拒。換句話說，要談「就政策議題凝聚各黨共識」之前，或許先做好「凝聚黨內共識」更重要。以上問題，你知道，我知道，國民黨和民眾黨也知道，卻依舊堅持要會面，原因很簡單，就是互衝聲量罷了。結果不要說達成任何合作，光是藍白內部就雜音不斷，對談後也乾脆不演了，各種放話切割立刻登場。至於當初大張旗鼓說要談的「世代正義」和「居住正義」，自然也淪為被遺忘的配角。還是那句話，如果個別議題的理念和價值一致，當然歡迎不同政黨來一起推動。但如果明知彼此的整體理念和價值差異甚大，卻硬要同框衝聲量，上演一年一度的「在野大聯盟」大戲，那就謝謝再聯絡。●作者：李兆立／政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]